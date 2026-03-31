Cambio appalto nelle case alloggio psichiatriche: la preoccupazione di AGCI Basilicata per il taglio delle ore e la qualità dei servizi

AGCI Basilicata esprime forte preoccupazione per l’imminente cambio di appalto relativo alla gestione delle strutture residenziali psichiatriche della regione, in particolare per la significativa riduzione delle ore destinate all’assistenza.

A sottolinearlo è Alessandra Colucci, presidente dell’associazione, che evidenzia come la situazione venga seguita con grande attenzione, soprattutto alla luce delle possibili ripercussioni sul livello dei servizi offerti.

“La nostra priorità – afferma Colucci – sono gli utenti: persone fragili che necessitano di continuità terapeutica e di un’assistenza costante e personalizzata. La riduzione delle ore, così come l’eventuale trasferimento dei pazienti in strutture non adeguatamente autorizzate e accreditate, rischia di compromettere la qualità dell’assistenza e di incidere negativamente sul percorso riabilitativo, con conseguenze anche per le famiglie”.

L’associazione richiama inoltre i valori fondanti del movimento cooperativo – solidarietà, mutualità, democrazia e partecipazione – sottolineando come la cooperazione non rappresenti soltanto un modello imprenditoriale, ma uno strumento per migliorare le condizioni sociali ed economiche delle persone.

In questo contesto, AGCI Basilicata evidenzia l’importanza della clausola sociale durante la fase di transizione, che non dovrebbe limitarsi a un adempimento formale, ma garantire una reale tutela dei lavoratori, salvaguardando professionalità, condizioni occupazionali e qualità dell’assistenza.

L’associazione esprime infine solidarietà ai lavoratori coinvolti, che potrebbero subire riduzioni salariali e contrattuali, e rivolge un appello alle istituzioni regionali, all’ASP e alla Stazione Unica Appaltante affinché vigilino sulla correttezza delle procedure e sul rispetto delle norme in materia sanitaria.

“La salute mentale – conclude Colucci – non può essere oggetto di logiche al ribasso”.

AGCI Basilicata auspica infine l’apertura urgente di un tavolo di confronto per prevenire disservizi e garantire la stabilità del sistema di welfare locale.