Associazione “Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno”: Sesta edizione de La Pasqua dei Bambini
Si è conclusa a Potenza la sesta edizione de “La Pasqua dei Bambini”, un appuntamento ormai consolidato e profondamente sentito promosso dall’Associazione Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno.
Una settimana intensa, capace di accendere nel cuore di tutti una luce nuova, fatta di gesti semplici, ascolto e autentica condivisione.
Nella sede di Rione Murate, in particolare, circa quaranta bambini e venti adulti hanno partecipato a due giornate di attività che hanno trasformato questo progetto in un vero cantiere di speranza e umanità.
Per l’associazione, includere significa andare oltre l’accoglienza della disabilità o del disagio: vuol dire abbattere ogni barriera per ritrovarsi uniti, come un’unica comunità.
A sottolinearlo è la presidente dell’associazione, Rita Marsico, che dichiara: “insieme abbiamo scritto pensieri, condiviso riflessioni profonde e costruito cestini che, oltre agli ovetti di cioccolato, custodiscono un seme prezioso, quello della solidarietà.
Per noi includere non significa solo accogliere la disabilità o il disagio, ma diventare una cosa sola: comunità. La pace nasce proprio da qui, dalla condivisione, dal rispetto reciproco e dal capire che siamo tutti tasselli fondamentali dello stesso mosaico.”