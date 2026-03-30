Torna la Biennale di Arte Contemporanea Internazionale. La serata inaugurale è prevista per Mercoledì 1°Aprile ore 18.00 presso il Museo Provinciale di Potenza Michele La Cava via Lazio 18.

L’evento è promosso e curato dalla Lucana Art Commission sotto la direzione del presidente Raimondo Andreolo in arte ARPA.

Una esposizione di opere artistiche articolata in quattro sezioni che esplorano i variegati linguaggi visivi: Pittura, Scultura, Disegno, Grafica e fotografia. Il percorso espositivo vanta la partecipazione di circa cento artisti, la maggior parte di estrazione accademica, garantendo un livello qualitativo d’eccellenza e cifre stilistiche che spaziano dal figurativo all’astrattismo come un viaggio cronologico nella storia dell’arte.

Vi è anche una sezione dedicata ai maestri lucani del passato , che hanno segnato il percorso storico del novecento, annoveriamo, Italo Squitieri, Remigio e Vincenzo Claps, Luigi Guerricchio, Giuseppe Antonello Leone, Donato Linzalata, Rocco Aristide Guarino, Gaetano D’aiuto, Giovanni Scioscia, Bruno Grenci, Mauro Masi, Pietro Basentini , Mario Praier e Carlo Levi.

Una Chicca d’eccezione:nei giorni 27,28 e 29 Maggio, la Biennale avrà l’onore di ospitare l”Autoritratto di Leonardo Da Vinci, per gentile concezione della famiglia Glinni di Acerenza.

Un’occasione irripetibile per ammirare da vicino il Genio del Rinascimento nel cuore di Potenza. Abbiamo voluto creare , dichiara il curatore Vincenzo Claps, un dialogo tra il prestigio dei nostri maestri storicizzati e la freschezza e la diversita’ dei nostri contemporanei accademici e non.

Portando così Potenza al centro di un dibattito artistico e storico -culturale sul piano regionale e nazionale.