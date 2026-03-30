Streaming in Italia: in vetta “Una battaglia dopo l’altra” e “Something Very Bad Is Going to Happen” – Classifica JustWatch

La nuova classifica settimanale JustWatch dei contenuti più visti in streaming in Italia conferma il forte impatto dei titoli legati alla stagione dei premi, tra grandi produzioni cinematografiche e serie TV capaci di catturare il pubblico con storie intense e coinvolgenti.

Sul fronte film, resta saldo al primo posto Una battaglia dopo l’altra, che continua a beneficiare dell’eco del successo agli Oscar, dove ha conquistato 13 nomination e 6 vittorie, inclusa quella per il Miglior film.

Il thriller racconta la storia dei French 75, un tempo gruppo rivoluzionario deciso a cambiare gli Stati Uniti con la forza, che si ritrova anni dopo quando un nemico del passato riemerge minacciando ciò che resta delle loro vite.

Il risultato è un racconto crepuscolare e carico di tensione, in cui l’ideologia lascia spazio alla sopravvivenza. Il cast, guidato da Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio del Toro, contribuisce a rendere il film uno dei più discussi del momento.

Rimane stabile al secondo posto I peccatori, altro titolo di punta della stagione dei premi, forte di 16 nomination agli Oscar e 4 vittorie.

La trama segue Elijah ed Elias, due gemelli segnati da un passato difficile che tentano di ricominciare tornando nella loro città natale. Tuttavia, il ritorno si trasforma presto in un incubo: un male oscuro sembra attenderli, dando vita a una narrazione intensa che intreccia trauma, memoria e mistero.

Chiude il podio Peaky Blinders: The Immortal Man, che mantiene la terza posizione. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, il film mostra una Birmingham devastata dai bombardamenti mentre Thomas Shelby torna per affrontare nuove missioni segrete. In questo capitolo, più cupo e bellico, il passato continua a pesare e il controllo della famiglia Shelby passa sempre più nelle mani della nuova generazione.

Per quanto riguarda le serie TV, la classifica cambia volto con l’ingresso diretto al primo posto di Something Very Bad Is Going to Happen. Il drama disponibile su Netflix racconta la storia di una giovane coppia prossima al matrimonio che, a una settimana dalle nozze, vede incrinarsi la propria relazione a causa di un evento misterioso. Tra sospetti e tensione psicologica, la serie costruisce un racconto carico di inquietudine.

Sale al secondo posto The Pitt, che guadagna una posizione rispetto alla settimana precedente. Ambientata in un frenetico centro traumatologico di Pittsburgh, la serie offre uno sguardo realistico e intenso sul lavoro del personale sanitario, tra emergenze continue, carenze strutturali e pressioni burocratiche.

Completa il podio One Piece (live-action), che scende dalla prima alla terza posizione ma continua a riscuotere grande successo. L’adattamento con attori in carne e ossa segue le avventure di Monkey D. Luffy e della sua ciurma nella ricerca del leggendario tesoro One Piece, confermandosi uno dei titoli più amati dal pubblico.

Nel complesso, la settimana evidenzia un equilibrio tra grandi produzioni cinematografiche e serie capaci di costruire tensione e coinvolgimento emotivo, segno di un panorama streaming sempre più competitivo e variegato.

Classifica Top Film e Serie Tv

One Piece – Il cast risponde alla domanda: “Quale sarebbe il film preferito dei vostri personaggi?”