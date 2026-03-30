Presidente Bardi: orgogliosi del podio di Acerenza

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime soddisfazione e orgoglio per il risultato conseguito da Domenico Acerenza, salito sul terzo gradino del podio nelle acque cristalline del Mar Rosso (Soma Bay) dove si è svolta la prima tappa di Coppa del mondo.

In una gara internazionale di altissimo livello tecnico, dominata dall’olimpionico Florian Wellbrock, il nuotatore lucano ha saputo regolare il gruppo degli inseguitori, confermandosi tra i giganti assoluti del nuoto di fondo mondiale.

“Il podio ottenuto da Domenico Acerenza rappresenta una vera e propria vittoria della volontà e della resilienza”, ha detto il Presidente Bardi. “Vederlo nuovamente protagonista ai vertici del nuoto, dopo il difficile anno trascorso a causa dell’infortunio e della successiva operazione alla spalla nel 2025, è motivo di vanto per tutta la nostra regione. Domenico ha dimostrato, ancora una volta, di possedere il carattere e la tempra dei grandi campioni”.

Il trentunenne di Sasso di Castalda, già campione europeo e protagonista ai Giochi di Parigi, ha definito questa prestazione come la sua “vera rinascita”.

Un ritorno alle competizioni che premia i sacrifici fatti durante il lungo periodo di riabilitazione e che proietta l’atleta lucano verso nuovi, prestigiosi traguardi.

“A nome di tutti i lucani, voglio ringraziare Domenico per come continua a onorare il nome della Basilicata nel mondo”, ha concluso Bardi.