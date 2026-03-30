Crisi idrica, Coordinamento Agricoltori della Basilicata: L’anno scorso non pioveva, quest’anno l’acqua va a mare

Il Coordinamento Agricoltori della Basilicata osserva con crescente stupore — e una certa dose di rassegnata ilarità — l’evoluzione della crisi idrica lucana.

L’anno scorso non pioveva. Le dighe erano a secco, i campi bruciavano, gli agricoltori contavano i danni e la politica organizzava tavoli, convocava riunioni e annunciava interventi urgentissimi. Peccato che di urgente, alla fine, si sia visto poco o nulla.

Quest’anno piove. Piove tanto, piove bene, Pasqua è arrivata generosa. La diga di San Giuliano è piena — benissimo. Sennonché quell’acqua, quella stessa acqua per cui l’anno scorso si piangeva e si stracciavano le vesti, oggi la lasciamo tranquillamente defluire verso il mare.

Perché le infrastrutture sono quelle che sono, perché nessuno ha pensato di potenziare la capacità di accumulo e distribuzione, perché evidentemente era più comodo sperare nella pioggia che lavorare per trattenerla.

Dunque, per ricapitolare: quando non piove, la politica non interviene. Quando piove, la politica non interviene. L’acqua nel primo caso manca, nel secondo caso la salutiamo. E gli agricoltori lucani, nel dubbio, aspettano ancora.

Qualcuno, a questo punto, dovrebbe spiegarci cosa si è fatto concretamente in questi mesi. Non nei convegni. Nei cantieri.