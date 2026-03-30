“Art bonus – Il racconto del primo intervento realizzato in Basilicata” – Archivio di Stato di Potenza, 2 aprile 2026 ore 11:00
Potenza, 2 aprile 2026 – Sarà presentato presso l’Archivio di Stato di Potenza l’intervento di restauro realizzato nell’ambito del programma Art Bonus, reso possibile grazie ad una importante donazione dell’Associazione “L’Angolo della Memoria” di Stigliano.
L’intervento ha riguardato alcuni fascicoli del processo del 1861 relativi ai moti insurrezionali e alle azioni armate che interessarono il territorio a partire dall’Unità d’Italia, con particolare riferimento all’area di Stigliano (fascicoli n. 1–5 della Busta 201 del fondo “Atti e processi di valore storico”).
Ad aprire l’incontro ci saranno i saluti istituzionali del Direttore dell’Archivio di Stato di Potenza, Andrea Alberto Moramarco, e del Presidente dell’Associazione “L’Angolo della Memoria” di Stigliano, Salvatore Di Sisto. Seguiranno gli interventi di Giuseppe Colangelo, membro dell’Associazione “L’Angolo della Memoria” di Stigliano, Maria Carmela Benedetto, già direttrice dell’Archivio di Stato di Potenza, Rossella Greco, funzionario archivista, e Carmine Pinto, docente di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Salerno.
L’Archivio di Stato di Potenza è tra i 27 istituti coinvolti nel progetto “Donare alla storia. Un totem per gli archivi”, promosso dalla Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura in collaborazione con ALES Arte Lavoro e Servizi, con l’obiettivo di rafforzare le azioni di tutela e valorizzazione degli archivi italiani.
Le risorse raccolte saranno destinate a un nuovo intervento di restauro che riguarderà la busta 230 del fondo “Atti e processi di valore storico”, attualmente non consultabile a causa del suo stato di deterioramento, con l’obiettivo di restituire nel più breve tempo possibile alla fruizione pubblica un ulteriore e significativo segmento della memoria storica del territorio.