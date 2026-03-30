ABRUZZO, SVOLTA SULLA SICUREZZA IN MARE: NASCE LA SEZIONE ANAB

PESCARA – Una svolta concreta per la sicurezza balneare e per il riconoscimento degli assistenti bagnanti come veri professionisti del mare.

Con la nascita della Sezione Regionale ANAB Abruzzo, il litorale abruzzese compie un salto di qualità, rafforzando non solo il presidio di sicurezza, ma anche la tutela e la dignità di chi ogni giorno garantisce la salvaguardia delle vite in acqua.

Non si tratta di un passaggio formale, ma di un cambio di passo: ANAB porta sul territorio un modello organizzato, strutturato e orientato alla qualità, destinato a diventare riferimento per l’intero comparto.

Camaioni alla guida: esperienza e visione.

A guidare la nuova sezione sarà Gianluca Camaioni, figura di riferimento nel settore e profondo conoscitore delle dinamiche della costa adriatica.

Con lui, una squadra di professionisti pronta a costruire una presenza solida e autorevole, capace di dialogare con istituzioni e operatori turistici.

L’obiettivo è chiaro: trasformare la figura dell’assistente bagnanti da lavoro stagionale a professione riconosciuta, qualificata e tutelata.

Più tutele, più formazione, più identità

La nuova Sezione ANAB Abruzzo porta con sé strumenti concreti per gli operatori:

Contratti più dignitosi e rappresentanza reale.

Formazione continua e aggiornamento tecnico di alto livello Riconoscimento professionale e valorizzazione del ruolo.

Un cambio di prospettiva che punta a dare stabilità e futuro a una categoria troppo spesso sottovalutata.“Chi salva vite merita riconoscimento”.

Dall’associazione il messaggio è chiaro: non può esistere sicurezza senza professionalità e non può esistere professionalità senza tutele.

“La nascita della sezione Abruzzo è un passaggio fondamentale – spiegano i vertici ANAB –. Parliamo di lavoratori che operano in contesti ad alto rischio e che meritano diritti, riconoscimento e un inquadramento adeguato. La sicurezza non è improvvisazione: è competenza.” Il sostegno nazionale

Il Presidente Nazionale Guido Ballarin sottolinea il valore strategico dell’iniziativa:

“L’Abruzzo rappresenta un territorio chiave. Con questa apertura rafforziamo la nostra presenza e lanciamo un messaggio chiaro: la sicurezza in mare deve essere affidata a professionisti formati e tutelati. A Gianluca Camaioni e al suo team va il mio pieno supporto.”

Un nuovo standard per il turismo balneare

La nascita della Sezione Regionale ANAB Abruzzo segna l’inizio di una nuova fase: più qualità nei servizi, maggiore sicurezza per i turisti e un sistema più solido per tutto il comparto balneare.

Perché dietro ogni intervento, ogni controllo, ogni giornata di vigilanza, c’è una figura che non può più essere considerata “stagionale”, ma centrale: il professionista della sicurezza in mare.