A Scuola per l’Ambiente: al via il progetto educativo

Nelle ultime settimane gli Istituti scolastici dei Comuni del comprensorio “Tempa Rossa”, sono coinvolti nel progetto educativo dal titolo “A scuola per l’Ambiente.

La robotica a supporto dell’educazione ambientale”, un’iniziativa ideata da WESE – WE Smart Engineering, sostenuta e finanziata da TotalEnergies E&P S.p.A. insieme ai partners della JV Tempa Rossa, Mitsui E&P Italia B e Shell Italia E&P.

WESE è una start up innovativa con sede in Basilicata, fondata da Anna Merlino, da anni impegnata nella gestione dei rifiuti. La mission è quella di offrire consulenza ambientale specializzata e di affiancare aziende e comunità nel raggiungimento della conformità normativa, nell’ottimizzazione delle risorse e nell’adozione di tecnologie smart, per una gestione intelligente dei rifiuti.

Tra le sue attività, WESE progetta anche percorsi formativi innovativi per educare e coinvolgere attivamente le lcomunità – nell’ambizioso percorso della transizione ecologica.

Il progetto “A scuola per l’Ambiente”, a cui hanno aderito l’Istituto comprensivo “Castronuovo”, l’Istituto omnicomprensivo “Stigliano” e l’I.S.S. Carlo Levi di Corleto Perticara, è rivolto a studenti di ogni ordine e grado, e mira a diffondere un approccio innovativo, coinvolgente e tecnologico all’educazione ambientale.

Il primo step del progetto prevede una serie di appuntamenti didattici dedicati alle “5R dell’economia circolare: Riduzione, Riuso, Raccolta, Riciclo e Recupero dei rifiuti.

Questo ciclo educativo culminerà in una suggestiva uscita didattica, per consentire agli studenti di sperimentare sul campo i temi trattati in aula.

Quest’anno entra in aula la robotica! I primi appuntamenti didattici, che hanno interessato le scuole dell’infanzia e le primarie presenti nei Comuni di Guardia Perticara, Corleto Perticara, Missanello, Armento, Aliano ed Accettura sono stati focalizzati proprio sul riciclo attraverso la robotica: grazie a RoBidone – il robot intelligente – e WESE, l’innovazione e l’intelligenza artificiale entrano nelle scuole come strumenti d’avanguardia per insegnare ai più piccoli il metodo corretto per differenziare i rifiuti.

Durante gli incontri viene data lettura ai bambini del fumetto dal titolo “Vi racconto una storia. Un viaggio con Mago Riciclo”, la narrazione di un’avventura magica ambientata nel suggestivo borgo di Guardia Perticara, per spiegare ai bambini che una corretta raccolta differenziata può contribuire concretamente alla salvaguardia del nostro Pianeta. L’iniziativa editoriale ha ricevuto il patrocinio del Comune di Guardia Perticara, che ne ha sostenuto la diffusione.

“Attraverso le proposte educative di WESE ci concentriamo sull’obiettivo di condividere con gli studenti il concetto di gestione sostenibile dei rifiuti, promuovendo al contempo comportamenti responsabili che possano fare la differenza per il nostro Pianeta. Sviluppare competenze e conoscenze sulla corretta gestione dei rifiuti, inoltre, fornisce agli studenti gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro sulla tutela dell’ambiente”, afferma la fondatrice di WESE.