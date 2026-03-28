Senise piange per la scomparsa di suor Elisabetta: una vita dedicata agli altri

La comunità di Senise è avvolta da un profondo dolore per la scomparsa di suor Elisabetta, figura amatissima e punto di riferimento spirituale e umano per intere generazioni. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, lasciando sgomento e tristezza tra i cittadini che, nel corso degli anni, hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarne la dedizione.

Suor Elisabetta ha rappresentato per Senise molto più di una guida religiosa. Con il suo sorriso discreto e la sua instancabile presenza, ha accompagnato famiglie, sostenuto i più fragili e offerto conforto nei momenti difficili. Il suo impegno si è manifestato in molteplici attività: dall’assistenza agli anziani al supporto educativo per i giovani, fino alla vicinanza concreta a chi viveva situazioni di disagio.

In tanti ricordano la sua capacità di ascolto, la semplicità dei gesti quotidiani e quella forza silenziosa che la rendeva una presenza costante e rassicurante. Non cercava mai riconoscimenti, ma lasciava un segno profondo in ogni persona che incontrava.

Le istituzioni locali e la comunità parrocchiale si sono unite nel cordoglio, sottolineando l’importanza del suo operato e il vuoto che la sua scomparsa lascia. Nei prossimi giorni saranno organizzati momenti di preghiera.

Oggi Senise si stringe nel ricordo di suor Elisabetta, con gratitudine per tutto ciò che ha donato e con la consapevolezza che il suo esempio continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta.

La sua eredità è fatta di gesti semplici, di altruismo e di una fede vissuta quotidianamente, valori che resteranno impressi nella memoria collettiva della comunità.