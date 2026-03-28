Rinascita Lagonegro, cala il sipario sulla regular season: a Villa d’Agri c’è l’Essence Hotels Fano

MARSICOVETERE (Potenza) – Domani pomeriggio si chiude il primo capitolo di questa lunga ed entusiasmante stagione. La Rinascita Volley Lagonegro scende in campo nel catino di casa di Villa d’Agri per l’ultima giornata della regular season di Serie A2 Credem Banca, ospitando l’Essence Hotels Fano in un match che profuma di bilanci e di attesa: dopo la sosta pasquale, infatti, sarà tempo di Playoff promozione. Ma questa è tutta un’altra storia.

C’è qualcosa di raro e prezioso in quello che questa squadra ha fatto. Non uno scatto improvviso, non un colpo di fortuna, ma una costruzione progressiva e tenace, fatta di allenamenti, di sacrifici, di prestazioni importanti e fisiologiche cadute. 40 punti, dodici vittorie e tredici sconfitte, sette delle quali arrivate solo al quinto set, con punti preziosi portati a casa anche nelle partite più lunghe e logoranti.

Un sesto posto che nessun pronostico di inizio stagione avrebbe osato scrivere, non per una squadra che appena sei mesi fa tornava a calcare i palcoscenici della seconda serie nazionale con un obiettivo dichiarato e onesto: restarci.

La permanenza è arrivata prima del previsto, conquistata aritmeticamente con l’autorevole vittoria in trasferta a Siena del 15 marzo che ha tolto ogni dubbio e regalato un respiro collettivo a tutto l’ambiente. Poi, libera dalla pressione, la Rinascita ha continuato a correre. Ha continuato a giocare con la stessa fame di chi non ha ancora finito quello che ha da dire. E il sesto posto, maturato partita dopo partita, è diventato il racconto più veritiero di una stagione che ha superato sé stessa.

VOCE AL COACH – Parla di tutto questo, e di molto altro, Waldo Kantor, alla vigilia di un appuntamento che il tecnico biancorosso sente come una responsabilità e insieme come una celebrazione. “Abbiamo avuto una settimana completa per lavorare, iniziata da martedì con i lavori tecnici, e siamo pronti. Pronti perché è l’ultima della regular season, perché giochiamo in casa, perché abbiamo raggiunto una posizione in classifica che premia tutto quello che questi ragazzi hanno dato in questi mesi. Il loro sforzo, la loro dedizione, la voglia che hanno messo in ogni partita meritano di essere riconosciuti, e il modo migliore per farlo è scendere in campo e dimostrarlo ancora una volta. Vogliamo giocare una partita di alto livello, come le ultime tre. Fano è una squadra molto forte, sta giocando molto bene e ha un’alta qualità tecnica: le ultime due sconfitte non devono ingannare, abbiamo grande rispetto per i loro giocatori e per il loro lavoro. Ma noi vogliamo dare il meglio, giocare al massimo, portare a casa qualcosa di importante al di là di quello che dice la classifica. E spero che ci sia il pubblico delle grandi occasioni, perché merita di vedere ancora una volta tutta la voglia di questa squadra di lottare fino in fondo”.

L’IDENTIKIT DELL’AVVERSARIO – L’Essence Hotels Fano ha già centrato il suo obiettivo stagionale: la salvezza, la seconda consecutiva, un traguardo solido per una società che conosce bene questa categoria e sa come muoversi nelle sue acque. I marchigiani non hanno più ambizioni di classifica — la zona playoff è fuori portata — ma giungono a Villa d’Agri senza nulla da perdere e con la voglia di chiudere la stagione regolare nel migliore dei modi, magari strappando punti prestigiosi lontano da casa.

Sulla panchina siede da circa un mese Marco Bonitta, il terzo allenatore della stagione per il club marchigiano, dopo i tre mesi di Daniele Moretti. Il suo nome dice molto: campione del mondo nel 2002 alla guida della nazionale femminile italiana, Marco Bonitta è una figura di spessore internazionale, capace di portare equilibrio e identità a un gruppo che aveva bisogno di ritrovarsi. L’arma principale dell’attacco ospite è il giovane opposto ucraino Maksym Tonkonoh, classe 2007, già a quota 344 punti in stagione, numeri che raccontano un talento precoce e una continuità rara per la sua età. Ma Fano non è una squadra a un solo uomo: il palleggiatore Manuel Coscione guida la regia con esperienza, gli schiacciatori Jan Fornal e Federico Roberti sanno ben interpretare la categoria, e l’ultimo arrivato Remigiusz Kapica, opposto polacco del 2000 con un fisico imponente, ha già lasciato il segno con 72 punti in sole tre presenze.

Domani, dunque, sarà tempo di saluti, almeno per ora. Per la Rinascita c’è un ultimo atto da onorare, davanti al proprio pubblico, davanti a chi ha seguito questa squadra da ottobre credendoci forse anche più di quanto fosse razionale farlo. Un ultimo atto che vale come bilancio e come promessa: bilancio di una prima parte di stagione che ha già scritto qualcosa di importante nella storia del Club, promessa di quello che arriverà dopo la sosta pasquale.

I Playoff sono lì, ad aspettare, e ci sarà tempo per pensarci.

Diretta televisiva gratuita su DAZN a partire dalle ore 18.00.