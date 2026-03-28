Nella notte tra sabato e domenica torna l’ora legale: lancette avanti di un’ora

La notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 segnerà il ritorno dell’ora legale. Alle 2:00 del mattino, infatti, gli orologi dovranno essere spostati un’ora avanti, facendo guadagnare un’ora di luce in più nel pomeriggio.

L’entrata in vigore dell’ora legale permette di sfruttare meglio la luce naturale e contribuisce a ridurre i consumi energetici, un beneficio che si traduce in minori sprechi e, per molti, in giornate più luminose e piacevoli.

Tuttavia, il cambiamento dell’orario può avere un impatto sui ritmi biologici: il corpo potrebbe richiedere qualche giorno per abituarsi, causando leggera stanchezza o sonnolenza nelle prime giornate.

L’ora legale rimarrà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre 2026, quando si tornerà all’ora solare, spostando le lancette indietro di un’ora.

Un piccolo gesto, come regolare in anticipo gli orologi, può aiutare a vivere meglio il passaggio e a godere appieno della luce extra che accompagnerà le giornate di primavera.