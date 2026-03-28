Maxi sequestro di prodotti congelati a Matera: irregolarità nel trasporto merci
Le autorità hanno effettuato a Matera un importante sequestro di generi alimentari surgelati, per un valore complessivo che supera i 50.000 euro, nell’ambito di un’operazione di controllo sul trasporto commerciale.
L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Polizia Stradale durante specifiche attività di verifica sui mezzi adibiti al trasporto merci, realizzate con l’ausilio di centri mobili per la revisione. Tali controlli rientrano in un più ampio piano operativo volto a garantire il rispetto delle normative nel settore dell’autotrasporto.
Nel corso dell’ispezione, è stato fermato un veicolo articolato e sottoposto a provvedimento amministrativo, a seguito dell’accertamento di un’attività di trasporto svolta senza le necessarie autorizzazioni. La società proprietaria del mezzo, infatti, operava senza essere regolarmente registrata presso l’albo nazionale previsto per gli autotrasportatori.
La mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ha portato, oltre al fermo del mezzo, anche al sequestro della merce trasportata, in vista della successiva confisca. L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare le irregolarità nel settore logistico e nel tutelare la sicurezza della filiera alimentare.