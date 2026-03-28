Assessore Cupparo all’inaugurazione del Palasport

L’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo – che la delega specifica agli impianti sportivi – ha partecipato oggi a Grumento Nova alla cerimonia inaugurale del Palasport Grumentum.

Questa struttura è stata finanziata direttamente dal ministero attraverso il bando Sport e salute, con una dotazione di 1 milione di euro per promuovere sani stili di vita e prevenzione.

Obiettivo: sostenere progetti di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso attività fisica, corretta alimentazione e sensibilizzazione sui rischi comportamentali, rivolti a diverse fasce d’età e persone con disabilità.

Un momento importante per lo sport, i giovani e per tutta la comunità, che si arricchisce di una nuova struttura dedicata all’attività sportiva e alla crescita del territorio.

Il nuovo palasport – sottolinea Cupparo – non è solo un impianto moderno e funzionale, ma un luogo di crescita, inclusione e condivisione, dove i valori dello sport diventano patrimonio di tutti.

Investire nello sport significa investire nel benessere delle persone, nella socialità e nel futuro dei nostri territori. Da oggi la nuova struttura sportiva è a disposizione di atleti, associazioni e cittadini: un punto di riferimento che contribuirà a rendere ancora più viva e dinamica l’intera area.

Cupparo ricorda le azioni realizzate per gli impianti sportivi: è stato portato a termine l’Avviso “Infra Sport” per la presentazione e selezione di operazioni di rigenerazione e riqualificazione di impianti sportivi esistenti; con una spesa vicina ai 18 milioni di euro – i fondi impiegati sono a valere su Fondi FSC 2021/2027 – abbiamo dato il via libera a 52 progetti di Comuni.

L’Accordo di Coesione- ha detto ancora Cupparo- prevede la Linea di intervento “Adeguamento normativo, miglioramento e ristrutturazione di impianti sportivi di Enti locali” che ha consentito di finanziare interventi infrastrutturali su impianti sportivi mediante lo scorrimento della graduatoria relativa all’Avviso Pubblico rivolto ai Comuni al fine di migliorare la qualità urbana e di promuovere l’inclusione sociale mediante la pratica sportiva, con particolare riferimento ai giovani ed alla popolazione in età scolare.

Abbiamo inoltre proceduto allo scorrimento della graduatoria dell’Avviso “Top Sport” che riguarda 22 progetti, per un importo di 9,3 milioni di euro con interventi che prevedono la riqualificazione, l’adeguamento, l’efficientamento energetico di impianti già esistenti e la realizzazione di nuove strutture tra le quali campi sportivi”.

Cupparo ha fatto il punto del Progetto “Poli dello Sport Barriere 0” nelle scuole, una misura con una dotazione di 4,9 milioni di euro, al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture sportive per permettere interventi didattico-pedagogici basati su un’inclusione attiva e le pari opportunità di destinatari con fragilità, a rischio di emarginazione, attraverso l’attività motoria.

L’obiettivo principale è di strutturare e/o rifunzionalizzare almeno 5 poli sportivi a “Barriere 0” all’interno di comprensori scolastici ovvero inclusi in edifici scolastici o nelle pertinenze di edifici scolastici di ogni ordine e grado già dotati di strutture sportive esistenti.

L’assessore infine ha ribadito l’impegno condiviso con il Presidente Bardi di realizzare un’Agenzia Regionale per lo Sport con obiettivi centrali migliorare la qualità di vita dei cittadini, contribuendo a generare modelli urbani sostenibili e favorendo la diffusione della pratica sportiva come strumento di socialità, inclusione e salvaguardia della salute.