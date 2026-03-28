Chiorazzo: Ancora annunci sui progetti no oil, ma senza risultati concreti.

Il caso dei droni Total, fermo da sei anni, è l’emblema di una politica fatta di promesse e non di realizzazioni, mentre la Basilicata continua ad attendere sviluppo e occupazione.

Il governo regionale continua inoltre a ignorare gli accordi vigenti. Abbiamo chiesto la convocazione del Tavolo di Concertazione, unico luogo dove si definiscono davvero i Piani di Sviluppo finanziati con le risorse delle compensazioni ambientali. Non convocarlo significa aggirare le regole.

Preoccupa inoltre il celato tentativo di utilizzare le risorse residue a completamento del primo quinquennio, 25 milioni da Total e 40 da Eni-Shell, senza alcuna rendicontazione sui progetti Non Oil già approvati e non completati. Una scelta che rischia di sottrarre risorse ai lucani e alle loro prospettive di crescita.

Continueremo a vigilare e denunciare ogni tentativo di dirottare fondi destinati a sviluppo e lavoro per coprire i disavanzi della aziende sanitarie, come già accaduto con Basilicata On Health.

La Basilicata ha bisogno di trasparenza, rispetto degli accordi e una strategia vera che produca sviluppo duraturo e occupazione.