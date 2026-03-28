Angelina Mango in concerto a Matera: appuntamento estivo alla Cava del Sole

Sabato 8 agosto 2026, alle ore 21, la suggestiva cornice della Cava del Sole ospiterà il live di Angelina Mango, una delle voci più apprezzate del panorama musicale contemporaneo. L’evento rientra nel tour estivo “Nina canta nei teatri d’estate”, che sta portando l’artista sui principali palchi italiani.

I biglietti sono disponibili in prevendita online sulla piattaforma Live Nation, che cura la distribuzione dell’evento.

Nata il 10 aprile 2001 a Maratea, Angelina Mango è una cantautrice che ha conquistato il grande pubblico negli ultimi anni grazie a talento e originalità. Il grande salto di popolarità è arrivato nel 2023 con la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, dove si è distinta vincendo la sezione canto e ottenendo importanti riconoscimenti assegnati da critica e radio.

Nel 2024 ha raggiunto uno dei traguardi più prestigiosi della musica italiana, trionfando al Festival di Sanremo con il brano La noia. La vittoria le ha aperto le porte dell’Eurovision Song Contest, dove ha rappresentato l’Italia ottenendo un ottimo piazzamento nella classifica finale.

Figlia del noto artista Pino Mango e della cantante Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar, è cresciuta in un ambiente ricco di stimoli musicali. Fin da giovanissima ha sviluppato una forte passione per la musica, iniziando a scrivere canzoni e a esibirsi dal vivo.

Dopo le prime esperienze tra band locali e studi di registrazione, si è trasferita a Milano, dove ha affinato il proprio percorso artistico. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo progetto discografico, dando il via a una carriera in costante ascesa.

Tra i suoi lavori più apprezzati figurano l’album Poké melodrama, che ha debuttato ai vertici delle classifiche italiane, e il successivo Caramé, uscito nel 2025. Brani come Ci pensiamo domani e Che t’o dico a fa’ hanno consolidato il suo successo, diventando tra i più trasmessi e amati dal pubblico.

Il concerto di Matera si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’estate, con una scaletta che ripercorrerà i momenti più significativi della carriera dell’artista e presenterà dal vivo i suoi successi più recenti.