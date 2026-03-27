Scambio giovanile a Potenza per “NEURO-YOUTH”

Si terrà dal 23 al 29 aprile 2026 a Potenza, lo scambio giovanile del progetto NEURO-YOUTH (“Neuroscience & Youth Work – Enhancing Emotional Intelligence in Digital Spaces”) finanziato nell’ambito del programma Erasmus+.

“Lo scambio, sebbene approvato dalla competente Agenzia Nazionale Turca, – spiega il centro Europe Direct Basilicata – prevede la sua completa attuazione in Italia con la partecipazione di 25 giovani e 3 youth workers provenienti da Turchia, Italia, Finlandia, Olanda e Spagna.

Infatti i partner del progetto“NEURO-YOUTH” sono le seguenti organizzazioni: Digital Access and Competence Association (Turchia – coordinatore dell’intero progetto), Youth Europe Service (Italia), Stichting Platform for Media and Information (Olanda), Puntland European Associations Network (Finlandia), Asociacion Divergimentes (Spagna).

L’accoglienza in Basilicata – sottolinea il Cedb – sarà coordinata e gestita dall’associazione Youth Europe Service della città capoluogo presso la struttura a 4 stelle del Grande Albergo sito nel centro storico di Potenza, mentre la gestione delle attività vedrà impegnati in particolar modo operatori e formatori giovanili italiani e quelli turchi.

Per il progetto – evidenzia il centro Europe Direct Basilicata – l’associazione potentina ricerca 5 giovani disponibili a fare una esperienza irripetibile e molto qualificante.

Saranno preferiti nella selezione giovani che affrontano difficoltà nella comunicazione digitale (con problemi quali ansia sociale, scarsa regolazione emotiva e difficoltà nell’esprimere le emozioni online), giovani vittime di cyberbullismo, molestie online e dipendenza digitale (che necessitano di supporto per sviluppare resilienza e intelligenza emotiva digitale), giovani svantaggiati, inclusi NEET (giovani che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione), migranti, giovani provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati (che spesso non hanno accesso a percorsi formativi strutturati sull’intelligenza emotiva e a servizi di supporto per la salute mentale.) oppure ragazzi interessati al benessere digitale e alle neuroscienze (che desiderano comprendere meglio l’impatto delle interazioni online sulle proprie emozioni e sulla salute mentale).

La formazione, condotta da trainer professionisti, si concentrerà sul potenziamento delle competenze digitali, sull’alfabetizzazione mediatica e sull’uso dell’intelligenza artificiale e fornirà ai partecipanti competenze, conoscenze e abilità per navigare nel mondo digitale in modo sicuro, critico e creativo.

Le competenze acquisite saranno direttamente applicabili al mondo del lavoro e verranno trasmesse con metodologie innovative da parte degli operatori giovanili quali ad esempio l’uso di gamification e uso di software di intelligenza artificiale.

Si pregano tutti gli interessati di inviare la propria disponibilità a partecipare alla seguente email del formatore italiano: [email protected] con oggetto ‘scambio giovanile a Potenza’”.