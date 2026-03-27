Sanità nel Senisese: prosegue lo stato di agitazione, mobilitazione ancora aperta e confronto politico avviato
A due mesi dall’avvio dello stato di agitazione, e a seguito dei due sit-in promossi sul territorio, la mobilitazione continua.
Le criticità segnalate restano tuttora irrisolte e i segnali fin qui registrati non incidono sulle cause strutturali.
Nel corso del Consiglio comunale del 26 marzo a Senise, anche l’intervento di un consigliere di minoranza ha riportato all’attenzione istituzionale le problematiche oggetto della mobilitazione, contribuendo ad aprire un confronto politico che riteniamo necessario e non più rinviabile.
Per tali ragioni lo stato di agitazione continua. Ulteriori iniziative saranno comunicate nei prossimi giorni, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione pubblica e sollecitare risposte concrete.
Carmelina Bulfaro – Coordinatrice Gruppo di
Lavoro Sanità nel Senisese