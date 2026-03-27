Il Conservatorio di Matera protagonista in Europa: l’intensa attività dell’Ufficio Erasmus tra mobilità, formazione e internazionalizzazione

Il Conservatorio Statale di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera si conferma protagonista nel panorama europeo della formazione musicale grazie al costante e qualificato lavoro del proprio Ufficio Erasmus, coordinato dalla prof.ssa Loredana Paolicelli.

Il 2026 si è aperto con una significativa intensificazione delle attività di mobilità internazionale, sia in uscita (outgoing) che in entrata (incoming), attraverso la partecipazione a numerosi Blended Intensive Programmes (BIP) e progetti di cooperazione con istituzioni di alto profilo in Spagna, Austria, Albania e altri Paesi europei.

Nel mese di febbraio, il Conservatorio di Matera ha preso parte al BIP dedicato agli strumenti ad arco organizzato dal Conservatorio Superiore di Musica di Castellón de la Plana.

A seguito di una selezione interna, gli studenti Grazia Pierro, Vito Coelho, Francesco Malvasi e Alessandro Paolicelli hanno vissuto un’intensa esperienza formativa, partecipando a masterclass internazionali e concerti con importanti interpreti del panorama europeo.

Marzo ha visto l’avvio di ulteriori attività di rilievo. Presso la Private Haydn University di Eisenstadt, in Austria, si è svolto un BIP incentrato sulla musica vocale e strumentale di Joseph Haydn, con particolare riferimento allo Stabat Mater e al Salve Regina.

Gli studenti Davide Oliveri e Pietro Fiscini hanno preso parte all’orchestra, mentre Emanuele De Santis e i docenti Anna Scammacca e Luigi Leo hanno contribuito alle attività corali. Il progetto ha coniugato approfondimento storico-musicologico e pratica esecutiva, offrendo un’esperienza formativa completa.

Sempre nell’ambito delle mobilità outgoing, sono attualmente impegnati in Spagna, presso il Real Conservatorio Superior de Música di Granada, sette studenti del Conservatorio materano – Mattia Di Marco, Andrea Capolupo, Domenico Zingariello, Claudia Crocco, Ester Giannelli, Sandro Vallinoto e Carmen Zaccaria – coinvolti in un progetto BIP dedicato al pianoforte e ad altri strumenti.

L’iniziativa, nata da un invito rivolto al docente Alessandro Vena, ha coinvolto un gruppo eterogeneo di allievi provenienti da diversi dipartimenti, a testimonianza della forte integrazione interdisciplinare promossa dall’istituto. Lo stesso Maestro Vena sarà inoltre impegnato ad aprile in una mobilità di teaching presso il Conservatorio Superiore di Musica di Malaga.

Di particolare rilievo anche la recente mobilità di insegnamento del M° Leonardo Gramegna presso la Escuela Superior de Música de Madrid, conclusasi con grande successo, così come la prevista partecipazione della prof.ssa Loredana Paolicelli a un progetto di musica da camera presso l’Università Metropolia di Helsinki.

Il calendario delle attività Erasmus proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori opportunità di formazione, tra cui il BIP sul management culturale musicale presso l’Accademia di Musica “Gheorghe Dima” in Romania, per il quale sono attualmente in corso le selezioni.

Accanto alle mobilità in uscita, il Conservatorio “Duni” continua ad accogliere studenti e docenti stranieri.

Si è recentemente conclusa la permanenza semestrale della violoncellista Mariya Yasiukevich, proveniente dall’Accademia di Musica di Poznań, inserita nelle classi di violoncello, musica da camera e attività orchestrali. Nei mesi di aprile e maggio l’istituto ospiterà inoltre studenti provenienti dai conservatori spagnoli di Lliría e Soria, coinvolti in attività didattiche e laboratoriali nelle diverse classi strumentali.

Parallelamente, prosegue anche la formazione del personale e dei docenti, con programmi di training linguistico internazionale, tra cui le settimane di studio presso la BNC di Barcellona e ulteriori percorsi di potenziamento in lingua inglese e spagnola.

“L’attività Erasmus rappresenta oggi uno degli assi portanti della crescita del nostro Conservatorio – ha dichiarato la prof.ssa Loredana Paolicelli, coordinatrice Erasmus e Internazionalizzazione – poiché non si tratta soltanto di mobilità, ma di un vero processo di apertura culturale e artistica, che consente ai nostri studenti e docenti di confrontarsi con realtà europee di alto livello, arricchendo profondamente il loro percorso formativo”.

“L’internazionalizzazione è una priorità strategica – ha aggiunto il Direttore, Carmine Antonio Catenazzo – per il Conservatorio di Matera. Attraverso il lavoro quotidiano dell’Ufficio Erasmus, il nostro istituto si inserisce sempre più in una rete europea di eccellenza, offrendo ai propri studenti opportunità concrete di crescita artistica e professionale in un contesto internazionale.”