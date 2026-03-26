Riapre il 4 aprile la Slittovia di Castelmezzano

Riapre il prossimo 4 aprile la slittovia di Castelmezzano (Potenza), il percorso su rotaia che scivola lungo 1180 metri di tracciato, con pendenze che arrivano al 65% e una velocità che può toccare i 40 km/h. La discesa – che copre 750 metri, mentre la risalita a cremagliera e alimentata da energia rinnovabile, si sviluppa per 430 metri – è un modo diretto di entrare nel paesaggio delle Dolomiti lucane.

Dopo il successo dello scorso anno, con migliaia di presenze nel borgo, l’annuncio della ripartenza della seconda stagione di un attrattore capace di regalare adrenalina ed emozione è stata comunicata dallo stesso primo cittadino, Nicola Valluzzi.

“Il nostro è un paese che non smette di cercare nuove strade per raccontarsi, restando fedele alla propria identità.

I numeri nel 2025 ci hanno dato fiducia, ma quello che conta davvero è la qualità di chi arriva: persone curiose, attente, che scelgono i borghi per ciò che sanno offrire in termini di autenticità.

È questa la direzione in cui vogliamo continuare”, ha commentato annunciando anche, per l’estate, l’apertura del ‘Museo delle Migrazioni Vincenti’, dedicato alla storia degli uomini partiti tra fine Ottocento e primo Novecento per costruire i grattacieli di New York.

“E poi ci sono le residenze artistiche, con artisti internazionali che in giugno porteranno nuovi sguardi e interventi luminosi, sonori e colorati tra queste pietre, e il consolidato Volo dell’Angelo che dall’1 maggio tornerà a unire Castelmezzano al dirimpettaio Pietrapertosa in un attraversamento sospeso tra cielo e roccia e poi il Ponte Nepalese, le Vie Ferrate e il Cammino letterario delle 7 pietre”.