Pescopagano, potenziato il team della Riabilitazione

L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza prosegue con determinazione l’attuazione del piano di potenziamento dei servizi e delle prestazioni sanitarie di tutti i suoi ospedali, rafforzando il contingente di risorse umane con il reclutamento di cinque fisioterapisti e due dirigenti medici ematologi.

“Queste assunzioni – dichiara il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, Giuseppe Spera – rappresentano un tassello fondamentale nel progetto di consolidamento dei servizi erogati presso il Centro di Alta Riabilitazione di Pescopagano.

L’arrivo di nuovi fisioterapisti permetterà di fornire una risposta più rapida ed efficace a una domanda di riabilitazione in costante crescita, valorizzando la missione specifica dell’ospedale di Pescopagano e immaginando la prossima attivazione di nuovi codici.”.

Nella stessa giornata sono stati sottoscritti anche due contratti con specialisti ematologi destinati all’Ematologia dell’ospedale San Carlo, per i quali lo stesso DG afferma: “Il potenziamento dell’Ematologia e del suo Centro Trapianti conferma la massima attenzione verso le patologie oncologiche e del sangue.

La Direzione Strategica – conclude – è costantemente impegnata nel garantire percorsi di cura completi, supportati da elevate competenze professionali in tutte le strutture aziendali”.

Esprime soddisfazione per questi nuovi ingressi anche l’Assessore Regionale alla Salute, Politiche della persona e Pnrr, Cosimo Latronico: “Il potenziamento del personale è la risposta più concreta che possiamo dare alle necessità dei pazienti.

Investire continuamente sul capitale umano in tutti gli ospedali vuol dire ridurre le liste d’attesa e migliorare l’accessibilità alle prestazioni – in questo caso – onco-ematologiche e riabilitative.

Rafforzare servizi d’eccellenza come la fisiatria significa consolidare il centro di riabilitazione di Pescopagano, riferimento a livello regionale, implementando l’offerta del sistema sanitario lucano e garantendo una sanità pubblica moderna, efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini”.

Nello specifico, con l’arrivo dei cinque fisioterapisti nell’ospedale San Francesco da Paola si aumentano le prestazioni riabilitative per rispondere con maggiore tempestività alle richieste post-operatorie, traumatiche e croniche, requisito fondamentale per il recupero della qualità della vita dei pazienti ed evitare inutile mobilità passiva.

L’ospedale di Pescopagano si conferma un polo all’avanguardia dove l’innesto di nuove risorse umane, le dotazioni tecnologiche di ultima generazione, le palestre multifunzionali, la piscina per la riabilitazione in acqua, permettono di offrire percorsi personalizzati volti al recupero della piena autonomia neuromotoria.

Parallelamente, il reparto di Ematologia dell’ospedale San Carlo di Potenza con i due nuovi ematologi, figure essenziali per garantire la continuità e l’eccellenza delle cure in un ambito clinico estremamente delicato e complesso, continua ad assicurare ai pazienti affetti da patologie oncologiche e del sangue un supporto diagnostico e terapeutico di altissimo profilo.