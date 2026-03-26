Enea Trisaia nel progetto europeo RisEnergy

Accelerare l’uso delle fonti rinnovabili, ridurre i costi delle tecnologie energetiche e aumentare l’efficienza energetica.

Sono questi gli obiettivi del progetto europeo RisEnergy (Research Infrastructure Services for Renewable Energy) da circa 15 milioni di euro, che vede la partecipazione di 17 partner, tra cui Enea, oltre a 37 entità affiliate e 14 fornitori di servizi provenienti da 22 Paesi.

Il progetto, spiega il periodico Eneainform@, intende agevolare le sinergie tra industria, centri di ricerca e istituzioni in questi settori: fotovoltaico, solare termodinamico ed energia termosolare, idrogeno, biocarburanti, eolico in mare aperto, energia oceanica, reti integrate e stoccaggio.

Enea contribuisce al progetto con l’impianto pilota di gassificazione di biomasse del Centro Ricerche della Trisaia (Matera) e con il Laboratorio Smart grid e reti energetiche del Centro Ricerche di Portici (Napoli), entrambi afferenti al Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili (Terin).

Sono previste 50mila ore di accesso a strutture di eccellenza sia in presenza sia in modalità virtuale, concentrando attività, servizi e infrastrutture su un unico soggetto operativo.