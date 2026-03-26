Empoli e Carbone piangono Aurora Continanza, anima del volontariato

C’è un silenzio più pesante del solito in questi giorni a Empoli. Un silenzio fatto di ricordi, di gratitudine e di dolore per la scomparsa di Aurora Continanza, una donna che nel tempo era diventata un punto di riferimento per molti.

Nata a Carbone, Aurora aveva scelto Empoli come casa, costruendo qui legami profondi e autentici. Chi l’ha conosciuta racconta di una persona sempre pronta ad aiutare, capace di donare tempo ed energie con naturalezza, senza mai tirarsi indietro.

Il suo impegno nel volontariato, in particolare con le Pubbliche Assistenze Riunite, ha lasciato un segno concreto. Anche quando aveva smesso il servizio attivo, la sua presenza continuava a farsi sentire: nei consigli, nei sorrisi, nell’esempio che aveva dato a tanti altri volontari.

Aurora si è spenta martedì 24 marzo. Il giorno successivo, amici e familiari le hanno rivolto un ultimo saluto alle cappelle del commiato di Careggi, prima del ritorno nella sua terra d’origine, dove si sono svolti i funerali. Un ultimo viaggio tra due luoghi che raccontano la sua vita, divisa ma sempre unita tra Toscana e Basilicata.

Sui social si sono moltiplicati i messaggi di affetto. Parole semplici, ma sincere, che parlano di una donna capace di lasciare il segno. Tra queste, quelle delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, che l’hanno ricordata come una “colonna portante”, sottolineando la sua dedizione e l’energia che metteva in ogni gesto.

Oggi restano il vuoto e la malinconia, ma anche un’eredità importante: quella di chi ha scelto di mettersi al servizio degli altri con cuore sincero. Aurora Continanza continuerà a vivere nei ricordi di chi le ha voluto bene, tra Empoli e Carbone, due comunità ora unite nel dolore ma anche nella gratitudine.