Comitato Piccola Industria premia gli studenti

Sono stati cinque i premi conferiti nel corso della giornata conclusiva del concorso lanciato dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Basilicata che si è svolta questa mattina presso il liceo classico Quinto Orazio Flacco di Potenza.

A vincere il primo premio, la classe 4 G dell’Istituto Tecnico Einstein De Lorenzo (4G) con un progetto che si ispira all’economia dei valori per cui investire in etica e persone, genera crescita e benessere collettivo e si basa su un modello integrato di rigenerazione energetica rivolto alle aziende escluse dai bonus.

Al secondo posto si sono classificati gli studenti del Liceo Classico Orazio Flacco con un testo argomentativo, accompagnato da un video e da un dipinto.

Il terzo premio è andato alle classi 4B e 5B dell’Einstein De Lorenzo (classi 4B e 5B) che hanno elaborato il prototipo di un braccio elettrico prototipo di braccio elettronico in PLA. Premiati anche gli studenti del Liceo Rosa – Gianturco e della 3F dell’Einstein De Lorenzo che hanno presentato saggi testuali

La giuria – composta oltre che dell’associazione degli industriali, dell’Assessorato attività produttive della Regione Basilicata e dell’Ufficio Scolastico Regionale – ha molto apprezzato i lavori presentati ispirati al tema “scegliere”.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Banca Mediolanum e giunta alla sua seconda edizione, rientra tra le attività promosse nell’ambito del PMI DAY 2025, la giornata delle piccole e medie imprese promossa da Confindustria con lo scopo di avvicinare gli studenti al mondo dell’impresa.

“Il tema dell’education – ha detto la presidente del Comitato PI Basilicata, Margherita Perretti – è centrale nelle nostre attività, sia a livello nazionale che locale.

In particolare, le attività promosse sul territorio mirano a far conoscere e creare un punto con le specializzazioni produttive della regione e le sue imprese.

Questo per favorire scelte più consapevoli e orientamento verso percorsi formativi che rispondano alle propensioni e ambizioni personali, ma tarate anche sulla possibilità reale di acquisire competenze spendibili.

Quest’anno, per la seconda volta, abbiamo arricchito l’iniziativa nazionale con un concorso che li mette in gioco in maniera diretta, favorisce lo spirito di squadra e la sana competizione.

Credo poi che sia fondamentale insegnare ai nostri ragazzi a non aver paura di sbagliare perché anche in questo modo si cresce.

Siamo molto contenti dell’entusiasmo con il quale è stata accolto il concorso. Le nostre imprese hanno bisogno dell’energia dei nostri talenti”.

Gli elaborati hanno puntato anche sui temi dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale. E nel corso della cerimonia gli studenti hanno avuto modo di familiarizzare con il cyberdog “Ciro”: un robot da compagnia intelligente, dalle sembianze canine e dagli occhi verdi presentato dal professor Fabio De Felice, docente dell’Università “Parthenope” ed esperto di innovazione che ha tenuto un intervento “Dentro la rivoluzione digitale: come tecnologia ed AI stanno cambiando il mondo in cui viviamo” che ha suscitato molto interesse negli studenti.

Ad aprire i lavori della mattina, il padrone di casa, il dirigente scolastico, Rocco Garramone.