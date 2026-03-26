Coldiretti su impiego droni in agricoltura

Coldiretti Basilicata ha definito un importante passo in avanti per il comparto agricolo il via libera in commissione Agricoltura del Senato alla risoluzione sulla proposta di modifica della direttiva Ue che include norme in materia di irrorazione aerea con droni su terreni agricoli.

“Consentirà di migliorare l’efficienza delle operazioni, riducendo i consumi energetici – ha commentato l’organizzazione – grazie all’uso di attrezzature di precision farming, e sostenendo l’impegno per rendere l’agricoltura italiana sempre più sostenibile”.

La maturità digitale delle aziende agricole viene definita dalla Coldiretti Basilicata “una rivoluzione che offre anche opportunità di lavoro, creando una nuova generazione di professionisti”.

Coldiretti stima che nei prossimi anni saranno necessarie almeno 5mila nuove posizioni lavorative per accompagnare la digitalizzazione del settore, tra le quali proprio il lavoro del dronista è fondamentale per operazioni quali la mappatura dei terreni e la concimazione aerea.