Progetti di Sviluppo No Oil, incontro in Regione

Con la sottoscrizione dell’Addendum all’Accordo Progetti di Sviluppo No Oil tra Regione Basilicata e Total, in fase di perfezionamento, sarà possibile trasferire direttamente i fondi No oil non ancora spesi alla Regione e di conseguenza semplificare l’attuazione del Progetto CED (Centro Droni) a Stigliano attraverso un Bando a titolarità della Regione.

Lo ha comunicato oggi l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che ha presieduto insieme al direttore del Dipartimento Giuseppina Lo Vecchio un incontro con la partecipazione della Total (ing. Scisciolo), dei sindaci di Gorgoglione, Stigliano, Corleto, Armento, Guardia e di Confindustria.

Il cambiamento che coinvolge tutto il sistema dei Progetti No Oil – ha spiegato Cupparo – produrrà benefici diretti alle comunità in questo caso della concessione Tempa Rossa-Gorgoglione. Nello specifico del Progetto CED sarà un Bando della Regione a definire modalità di utilizzo dei circa 6 milioni di euro previsti velocizzando la realizzazione dello stabilimento.

“Il calo di produzione di idrocarburi nel 2025 e di conseguenza del gettito delle royalties per la Regione e delle rimesse dirette ai Comuni, già prevista dall’Unmig, ci impone di accelerare le scelte per rendere sempre più produttiva ed efficace la spesa derivante dalle royalties e quella per i progetti no-oil.

Di intesa con i sindaci dei comprensori petroliferi, oltre Tempa Rossa-Gorgoglione, quello di Viggiano-Val d’Agri, intendiamo realizzare una svolta per perseguire due obiettivi prioritari: la creazione di attività produttive con stabilimenti sul territorio e dando priorità a proposte di investimenti di imprenditori lucani; realizzare nuovi posti lavoro stabili e di profili professionali adeguati secondo impegni delle compagnie che non trovano attuazione.

Per raggiungere questi obiettivi il direttore del Dipartimento Lo Vecchio ha lavorato ad una proposta di Addendum all’Accordo Progetti di Sviluppo che ha ottenuto il parere favorevole di Total.

E’ il percorso più efficace – ha detto l’Assessore – per gestire direttamente le risorse di cosiddetta compensazione ambientale e per poter rispondere alle richieste che ci arrivano da aziende e offrire opportunità occupazionali.

Il Centro Droni – al pari di altri progetti in fase di sviluppo – può dunque rappresentare una concreta occasione per trattenere e attrarre giovani competenze, costruire una filiera tecnologica sostenibile e rafforzare il tessuto produttivo regionale”.

Nell’incontro i sindaci hanno espresso condivisione ribandendo l’esigenza di dare celerità all’attuazione del Progetto CED e di garantire l’attuazione di progetti nell’intero comprensorio.

Da parte di Total con la conferma della condivisione dell’Addendum è stato comunicato il Progetto di impianto fotovoltaico a Stigliano per 20 Mw.