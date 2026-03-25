Meloni a Algeri per il vertice con Tebboune: incontro ufficiale al Palazzo Presidenziale

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta oggi al Palazzo Presidenziale El Mouradia di Algeri per un incontro bilaterale con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune.

All’arrivo della delegazione italiana, Tebboune si è affacciato all’ingresso per dare il benvenuto alla premier, mentre il picchetto d’onore era già schierato pronto ad eseguire l’inno nazionale. Meloni ha attraversato il cortile accompagnata dal suo consigliere militare, il generale Franco Federici, per raggiungere la sede dell’incontro.

Attualmente è in corso il faccia a faccia tra i due leader, che sarà successivamente esteso alle rispettive delegazioni.

Al termine dei colloqui, sono previste dichiarazioni congiunte alla stampa e una colazione di lavoro offerta da Tebboune in onore della presidente del Consiglio italiana.