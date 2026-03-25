Matera Tech APS: nasce la nuova associazione per la tecnologia e l’innovazione in città

Sabato 28 marzo 2026, alle ore 10.30, nella sala conferenze dell’Open Space Basilicata APT, al Palazzo dell’Annunziata in Piazza Vittorio Veneto a Matera, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Matera Tech APS, la nuova Associazione di Promozione Sociale dedicata alla tecnologia e all’innovazione.

All’incontro parteciperanno il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, l’Assessore al Contenzioso, Politiche giovanili, Università e Internazionalizzazione del Comune, Giuseppe Maria Casino, e i soci fondatori dell’associazione: Silvano Cerza, Luigi Vitelli, Luca Giordano e Nicola Lopatriello.

Durante la conferenza, la neonata associazione illustrerà i propri progetti, le attività e gli obiettivi, invitando la cittadinanza a partecipare e aderire. Matera Tech APS si propone come prima community materana interamente dedicata alla tecnologia, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento a livello regionale e interregionale.

Fondata da giovani professionisti materani, l’associazione nasce all’interno della community de “I Ritornati” e si è successivamente strutturata per operare in autonomia. Tra le principali iniziative, Matera Tech APS promuove la cultura digitale attraverso eventi, workshop, momenti formativi e attività di networking tra professionisti, aziende e studenti.

Tra gli obiettivi futuri dell’associazione figurano la creazione di uno spazio fisico per coworking e innovazione, lo sviluppo di un Fab Lab, nonché l’attivazione di percorsi di mentoring e incubazione per supportare le startup del territorio.

Con la sua nascita, Matera Tech APS intende rafforzare il tessuto tecnologico e innovativo della città, offrendo strumenti concreti per favorire crescita, collaborazione e nuove opportunità per giovani e professionisti.