La Ministra del Turismo Daniela Santanchè si è dimessa

Nel primo pomeriggio, la Ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha ufficializzato le sue dimissioni, chiudendo così un periodo turbolento della sua carriera politica.

La notizia, che si è diffusa rapidamente tra i giornalisti accalcati sin dalle prime ore del mattino davanti al Ministero, ha segnato un punto di svolta nelle polemiche che avevano coinvolto l’esponente del governo.

Santanchè, riconoscibile dal suo tailleur beige e occhiali da sole, è arrivata al ministero alle 10:05, accompagnata da una scorta di sicurezza.

Mentre scendeva dalla sua auto blu, era visibilmente impegnata in una telefonata, ma non ha mancato di salutare i numerosi cronisti presenti. Nonostante l’attesa dei giornalisti, la ministra ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione, lasciando spazio a speculazioni e incertezze.

La decisione di Santanchè è arrivata dopo settimane di pressioni. L’opposizione aveva già presentato una mozione di sfiducia che verrà discussa in Aula alla Camera dei deputati a partire da lunedì prossimo.

A dare ulteriore spinta alla crisi politica è stata la posizione della Premier Giorgia Meloni, che aveva chiesto pubblicamente le dimissioni della ministra, citando “ragioni di sensibilità istituzionale”, alla luce del recente esito del referendum e delle indagini in corso da parte della Procura di Milano sulle ex società di Santanchè.

Nonostante le voci che anticipavano un passo indietro imminente, la ministra aveva resistito fino all’ultimo, dimostrando determinazione a difendere la sua posizione.

Tuttavia, le pressioni politiche e l’intensificarsi delle inchieste hanno spinto Santanchè a fare il passo decisivo, ponendo fine a un periodo di incertezze che aveva caratterizzato il suo operato al Ministero del Turismo.