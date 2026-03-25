“La Luna di Rocco”: la Basilicata celebra i 100 anni di Rocco Petrone e guarda alle nuove frontiere spaziali

Martedì 31 marzo 2026, dalle ore 9:30, l’Aula Magna dell’Università degli Studi della Basilicata in via Nazario Sauro 85 a Potenza ospiterà “La Luna di Rocco”, giornata di studi dedicata al centenario della nascita di Rocco Petrone, una delle figure più influenti della storia dell’esplorazione spaziale.

Figlio di emigrati di Sasso di Castalda, Petrone fu il direttore operativo delle missioni Apollo della NASA e l’uomo che, con il suo celebre comando “Go!”, lanciò l’umanità verso la conquista della Luna.

L’iniziativa, organizzata dal sistema lucano dell’aerospazio – con l’Università della Basilicata, il distretto TeRN, il Cluster lucano dell’Aerospazio e il supporto della Regione Basilicata – in collaborazione con il Rotary Distretto 2120, vuole essere non solo una celebrazione della memoria, ma anche un’occasione per ispirare le nuove generazioni.

Programma della giornata:

9:30 – Saluti istituzionali a cura di Ignazio Marcello Mancini, Rettore dell’Università della Basilicata; Vincenzo Telesca, Sindaco di Potenza; Rocchino Nardo, Sindaco di Sasso di Castalda; Vito Gaudiano, Vicepresidente Cluster Aerospazio; Antonio Braia, Governatore Rotary distretto 2120; Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata.

– Saluti istituzionali a cura di Ignazio Marcello Mancini, Rettore dell’Università della Basilicata; Vincenzo Telesca, Sindaco di Potenza; Rocchino Nardo, Sindaco di Sasso di Castalda; Vito Gaudiano, Vicepresidente Cluster Aerospazio; Antonio Braia, Governatore Rotary distretto 2120; Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata. 10:00 – Quanto è distante la Luna, Franco Vespe, Agenzia Spaziale Italiana.

– Quanto è distante la Luna, Franco Vespe, Agenzia Spaziale Italiana. 10:20 – Polvere di Luna, Giovanna Rizzo, Università della Basilicata.

– Polvere di Luna, Giovanna Rizzo, Università della Basilicata. 10:40 – Le Terre e le Lune, Giuliano Liuzzi, Università della Basilicata.

– Le Terre e le Lune, Giuliano Liuzzi, Università della Basilicata. 11:00 – Quei 748 millesimi di troppo, Renato Cantore, giornalista e scrittore.

– Quei 748 millesimi di troppo, Renato Cantore, giornalista e scrittore. 11:30 – Apollo e Artemis, Gemelli diversi, Guido Masiello, Università della Basilicata.

– Apollo e Artemis, Gemelli diversi, Guido Masiello, Università della Basilicata. 11:50 – Dialogo con studenti delle scuole, Angela Tannoia, Rotary D2120.

– Dialogo con studenti delle scuole, Angela Tannoia, Rotary D2120. Conclusione: Antonio Colangelo, Presidente del Consorzio TeRN; Valerio Tramutoli, Università della Basilicata.

La giornata si articolerà su tre principali filoni tematici:

L’Eredità della “Tigre” – Rocco Petrone come leader delle missioni Apollo e uomo di grande rigore e precisione. La Luna sotto la lente: geologia e precisione – dallo studio della regolite lunare alle attività del Centro di Geodesia Spaziale dell’ASI in Basilicata. Oltre Apollo: osservazione della Terra e nuove frontiere – confronto tra le missioni Apollo e il programma Artemis, con focus sulle tecnologie sviluppate e le opportunità future per la regione.

L’iniziativa mira a far comprendere agli studenti come la Basilicata sia oggi un hub strategico per l’aerospazio, dove ricerca accademica, innovazione tecnologica e sviluppo economico si incontrano. La celebrazione della “Luna di Rocco” è quindi un invito ai giovani a guardare alle stelle con ambizione, partendo dalle proprie radici.

L’evento sarà trasmesso anche online al seguente link: https://meet.google.com/kqn-qisz-ygz