I Parchi Lucani Entrano a Far Parte del Cluster per l’Economia Verde: Nuove Prospettive di Sviluppo Sostenibile

Il Consiglio di Gestione del Cluster Lucano per l’Economia Verde ha ufficialmente accolto come membri i principali custodi ambientali della regione: il Parco Nazionale del Pollino, il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, il Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e il Parco Regionale della Murgia Materana.

Questa iniziativa strategica, fortemente promossa dal Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata e sostenuta dall’Assessore Laura Mongiello, segna un passo decisivo verso il rafforzamento della Basilicata come polo di eccellenza nell’economia rigenerativa e sostenibile.

L’integrazione dei Parchi nel Cluster non è soltanto una formalità, ma costituisce l’avvio di una collaborazione mirata a valorizzare il patrimonio naturale come leva di crescita economica e innovazione. Gli obiettivi principali sono due:

Sostenere la Bioeconomia e l’Economia Circolare: Convertire risorse biologiche e rifiuti in nuove opportunità economiche ad alto valore aggiunto. Promuovere lo sviluppo dei Parchi: Realizzare iniziative ecosostenibili e innovative che tutelino la biodiversità, generando al contempo occupazione e benefici per le comunità locali.

Grazie a questa sinergia, la Basilicata rafforza la propria immagine di “laboratorio naturale” dove la protezione dell’ambiente si integra con ricerca scientifica e impresa sostenibile.

Il Presidente del Cluster Lucano per l’Economia Verde, Domenico Lazazzera, ha commentato con entusiasmo:

“L’entrata dei quattro Parchi nel Cluster rappresenta un momento storico.

La vera sfida della bioeconomia consiste nel coniugare conoscenza scientifica e valore dei territori protetti.

Con questa nuova composizione, il Cluster potrà attrarre investimenti e sviluppare progetti che rendano la sostenibilità non solo uno slogan, ma un reale motore di crescita economica. Ringrazio la Regione Basilicata e l’Assessore Mongiello per la visione e il supporto costante in questo percorso.”