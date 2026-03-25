I genitori della “famiglia nel bosco” a Palazzo Giustiniani per incontrare La Russa

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, sono giunti oggi a Palazzo Giustiniani per un incontro con il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

La coppia è arrivata in auto, che ha appena varcato l’ingresso dell’edificio.

Poco prima dell’arrivo dei genitori, la psicologa consulente di parte, Martina Aiello, ha dichiarato che l’incontro sarà “assolutamente utile” e ha aggiunto: “Siamo davvero soddisfatti”.