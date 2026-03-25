Gianni Letta Eletto Accademico Effettivo di Santa Cecilia per il Suo Contributo alla Cultura e alla Musica

Gianni Letta è stato eletto Accademico Effettivo dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, un riconoscimento che celebra il suo impegno nel mondo culturale e la sua profonda sensibilità nei confronti della musica.

La decisione è stata presa dall’Assemblea degli Accademici, che ha voluto rendere omaggio al contributo strategico e organizzativo di Letta a sostegno delle arti, sottolineando il suo ruolo di promotore e tutore della cultura italiana.

Letta, vicepresidente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2015, ha consolidato nel tempo un forte legame con il mondo musicale, ricoprendo incarichi di prestigio in istituzioni di rilevanza internazionale.

Tra le sue esperienze di grande valore, figurano ruoli di leadership alla Fondazione Rossini e al Reate Festival, che ne hanno rafforzato il profilo di difensore e sostenitore della musica e delle arti italiane.

Giornalista e storico direttore del quotidiano Il Tempo dal 1973 al 1987, Letta ha proseguito la sua carriera ricoprendo incarichi pubblici, tra cui il ruolo di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in più mandati. Con il suo lavoro, ha saputo unire il mondo della cultura con quello delle istituzioni, creando ponti tra la politica e le arti.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con questa elezione, formalizza il riconoscimento di un percorso di oltre dieci anni durante i quali Letta ha dato un contributo fondamentale al rafforzamento e alla valorizzazione del patrimonio musicale italiano.

La sua nomina come Accademico Effettivo segna un ulteriore passo nel suo impegno per sostenere le stagioni musicali di Santa Cecilia, garantendo non solo supporto organizzativo, ma anche un costante stimolo per l’eccellenza artistica.