Dimissioni del Sottosegretario Delmastro: Nordio Difende la Stabilità del Governo e la Fiducia nel Ministro della Giustizia

Il sottosegretario, Delmastro, ha annunciato le sue dimissioni, mettendo così fine alla materia del contendere riguardo alla sua posizione nel governo.

Nonostante la risoluzione della questione, Delmastro ha dichiarato di essere pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari nelle sedi appropriate, dimostrando così apertura al confronto, ma senza ulteriori dichiarazioni pubbliche in merito alla vicenda.

A fare chiarezza sulla situazione politica è intervenuto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante il question time alla Camera dei deputati. In risposta alle speculazioni su un possibile passo indietro del governo, Nordio ha sottolineato che non esiste alcun obbligo istituzionale che imponga le dimissioni del ministro della Giustizia a seguito di un esito negativo di un referendum di tale natura.

“La fiducia al governo è già stata confermata, così come la fiducia al presidente del Consiglio, e non vi sono elementi che giustifichino un cambio di posizione”, ha affermato con fermezza il ministro.

La dichiarazione di Nordio è stata una risposta diretta alle voci che circolavano riguardo alla possibile pressione su altri membri del governo, in particolare per quanto riguarda la figura del ministro della Giustizia.

Il ministro ha quindi ribadito che, nonostante le difficoltà politiche, la stabilità dell’esecutivo resta confermata, con il governo che ha il pieno sostegno del presidente del Consiglio.

Le dimissioni di Delmastro sembrano dunque aver chiuso una fase di incertezze politiche, ma la posizione del governo, secondo Nordio, rimane solida e impervia a nuove crisi interne.