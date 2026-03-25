Colloqui USA-Iran: Una Svolta Imminente, Ma Teheran Pone Condizioni Severe

Fonti pakistane hanno riferito che entro le prossime 48 ore potrebbe arrivare una svolta nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra nel Golfo.

Teheran, tuttavia, ha chiarito che l’accordo dipenderà dal soddisfacimento di specifiche condizioni. Il governo iraniano ha richiesto garanzie per la sicurezza, risarcimenti per i danni subiti durante i bombardamenti e, soprattutto, ha escluso la discussione sul suo programma missilistico, un punto cruciale che resta fuori dal tavolo delle trattative.

Nel frattempo, il Pakistan e la Turchia stanno svolgendo un ruolo da mediatori, cercando di facilitare un possibile cessate il fuoco. Mentre la diplomazia sembra avvicinarsi a una possibile conclusione, le tensioni sul campo continuano a crescere, con attacchi e ritorsioni tra le potenze coinvolte.

Nonostante l’attesa di una soluzione diplomatica, l’Iran ha continuato a rispondere agli attacchi esterni. Recentemente, il regime ha lanciato missili da crociera contro la portaerei USS Abraham Lincoln, un atto che intensifica ulteriormente il conflitto.

A livello internazionale, Regno Unito e Francia stanno preparando una missione navale per garantire la riapertura dello Stretto di Hormuz, vitale per il commercio globale di petrolio, chiuso in gran parte dalle forze iraniane.

Nel frattempo, Israele ha accelerato le sue operazioni militari in Iran, cercando di colpire obiettivi chiave prima che un possibile accordo metta fine alla guerra.

Secondo fonti israeliane, il premier Benjamin Netanyahu ha ordinato un’intensificazione degli attacchi contro le strutture iraniane, in particolare quelle legate alla produzione missilistica.

In un quadro sempre più teso, l’Iran ha confermato di non essere disposto ad accettare un cessate il fuoco se non vengono soddisfatte le sue cinque condizioni principali, tra cui il riconoscimento della sua autorità sullo Stretto di Hormuz e il pagamento dei danni di guerra.

Al contempo, la diplomazia internazionale, inclusa quella dell’Unione Europea e dell’Egitto, sta cercando di facilitare la de-escalation per evitare un ulteriore aggravamento della situazione, che ha già pesanti ripercussioni sulla sicurezza energetica e sull’economia globale.

La situazione rimane in continuo sviluppo, con il mondo intero che attende gli sviluppi dei negoziati e delle azioni militari sul campo.