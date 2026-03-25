Bergamo, docente di 57 anni accoltellata da uno studente di 13 anni davanti a scuola: operata in ospedale

Tragedia questa mattina a Trescore Balneario (Bergamo): una docente di 57 anni è stata soccorsa in condizioni serie e trasportata in ospedale con l’elicottero dopo essere stata accoltellata da uno studente di 13 anni. L’aggressione è avvenuta nei corridoi del primo piano dell’Istituto Comprensivo di via Damiano Chiesa, davanti a un’aula.

La docente è stata immediatamente operata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nonostante la gravità delle ferite al collo e all’addome, le condizioni della donna non sono considerate in pericolo di vita.

Il ragazzo, subito fermato dalle autorità, era in possesso di una pistola scacciacani e indossava pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta “vendetta”. I carabinieri hanno chiarito che si tratta di un gesto isolato e che non ci sono altre persone coinvolte. Non risultano legami con finalità terroristiche.

Il ministro dell’Istruzione, Valditara, ha espresso vicinanza alla docente e alla comunità scolastica, sottolineando l’urgenza di norme più severe per prevenire episodi di violenza tra i giovani e il possesso di armi improprie, accompagnate da programmi educativi e di supporto psicologico nelle scuole. “Chi lavora per il futuro dei nostri figli non deve correre alcun rischio”, ha aggiunto il ministro, annunciando che porrà la questione durante un evento internazionale a Parigi.

Il presidente nazionale DirigentiScuola, Attilio Fratta, ha denunciato la crescente emergenza educativa: “Non passa giorno senza notizie allarmanti dalle scuole. Un ragazzo di 13 anni armato aggredisce un’insegnante davanti alla scuola. Dove sono le famiglie? È urgente un intervento per fermare questa escalation di violenza”.

Anche il presidente dell’ANP (Associazione Nazionale Presidi), Antonello Giannelli, ha sottolineato la gravità dell’episodio, invitando a rafforzare azioni preventive e garantire maggiore sicurezza per il personale e gli studenti. “Non possiamo accettare che simili episodi diventino parte della quotidianità delle scuole”, ha dichiarato.