Basilicata Open Lab premia tre aziende lucane

Innovazione in azienda: Gli Entrepreneurship Award 2026 sono andati a Abnadir, Lucania Funghi e Nutriplant Matera, 25 marzo 2026 – Abnadir, Lucania Funghi e Nutriplant sono le aziende vincitrici dell’Entrepreneurship Award promosso nell’ambito della Call4Innovation di Basilicata Open LAB.

Le tre realtà si sono aggiudicate un grant del valore di 20mila euro ciascuna e l’accesso a un programma di supporto della durata di cinque mesi, che prevede l’affiancamento di mentor e coach di PoliHub, adesso TEF Bridge, e Joule, la scuola di Eni per l’impresa.

La premiazione si è svolta ieri presso UNA Hotels MH a Matera, nel corso di un evento durante il quale le aziende finaliste, sei in totale, hanno presentato i propri progetti imprenditoriali innovativi attraverso sessioni di pitch. Oltre alle tre imprese vincitrici, hanno presentato le loro idee anche Masseria Contangelo, Caronte Consulting e Azienda Agricola Vincenzo Urana.

Le realtà selezionate hanno sviluppato soluzioni innovative nei settori dell’edilizia, mobilità, energia e agricoltura, comparti chiave per la transizione ecologica e digitale della regione. I progetti vincitori si distinguono per l’elevato contenuto tecnologico e l’attenzione alla sostenibilità:

– Abnadir s.r.l., azienda specializzata nella lavorazione e commercializzazione di marmi ed altri materiali lapidei, ha presentato abNadir – Innovazioni nella filiera del marmo – un sistema di processi e prodotti brevettati per migliorare l’efficienza e la sostenibilità della filiera dei materiali lapidei.

– Lucania Funghi, azienda che produce e commercializza funghi carboncelli, prodotti con metodo tradizionale e innovativo senza terriccio (vertical farm), ha proposto MyCoBee – Biomateriali da scarti di funghi – un progetto che mira a trasformare gli scarti della coltivazione dei funghi in biomateriali utilizzati per creare arnie ecosostenibili per api.

– Nutriplant che progetta, produce e commercializza fertilizzanti speciali e soluzioni nutrizionali ad alto valore tecnologico, integrando ricerca applicata, supporto agronomico specialistico e servizi analitici per l’agroindustria, ha presentato un Sistema intelligente di cattura insetti alieni.

L’idea consiste nello sviluppo di trappole intelligenti e selettive per il monitoraggio e la cattura di insetti invasivi nelle colture mediterranee, integrate con sensori e analisi dati.

Basilicata Open LAB è l’iniziativa promossa da Eni con il supporto di Shell Italia E&P attraverso Joule, la scuola di Eni per l’Impresa, per rafforzare la rete dell’innovazione e dell’imprenditorialità sul territorio lucano.

L’iniziativa promuove sviluppo sostenibile, competitività e collaborazione tra imprese, startup e giovani talenti del territorio.

Le attività si concentrano su quattro aree strategiche: Agritech, Mobilità sostenibile, Bioenergy e Sviluppo locale. La Call4Innovation si compone di due percorsi: il Co-Innovation Award rivolto a startup nazionali interessate a sviluppare progetti con aziende lucane e l’Entrepreneurship Award, dedicato alle imprese del territorio con proprie proposte innovative, assegnato oggi a Matera. Per ulteriori informazioni https://basilicataopenlab.it/.