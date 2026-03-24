Mogol ricorda Gino Paoli: “Un amico vero e un artista irripetibile”

Il mondo della musica continua a rendere omaggio a Gino Paoli, scomparso di recente. Tra le voci più toccanti c’è quella di Mogol, che ha voluto ricordare il collega e amico con parole piene di affetto e riconoscenza.

Mogol ha descritto Paoli come una figura straordinaria, non solo per il suo talento artistico, ma anche per il legame umano che li ha uniti per oltre sessant’anni. Un rapporto profondo, fatto di stima reciproca e amicizia sincera, che ha attraversato tutta la loro vita.

Tra i ricordi più significativi, il celebre autore ha rievocato l’episodio legato alla diffusione di uno dei brani più iconici di Paoli, Il cielo in una stanza.

Fu proprio Mogol a proporre la canzone a Mina, intuendone immediatamente il potenziale.

Dopo un primo contatto, organizzò un incontro diretto tra l’artista genovese e la cantante, permettendo così la nascita di una versione destinata a diventare storica. Un momento che, come sottolineato, contribuì a rafforzare ulteriormente il loro legame.

Nel ricordare l’amico, Mogol ha evidenziato anche altre composizioni di grande valore, come Senza fine, sottolineando come il repertorio di Paoli sia ricco di opere che hanno segnato profondamente la musica italiana.

Non sono mancati riferimenti agli inizi difficili della carriera del cantautore, quando Mogol gli offrì supporto anche dal punto di vista pratico, aiutandolo a muovere i primi passi nel mondo della musica. Un gesto che testimonia un’amicizia concreta e duratura.

Infine, il paroliere ha riflettuto sull’unicità degli artisti come Paoli, sottolineando come il talento autentico non sia replicabile né trasmissibile: ogni autore possiede una propria identità irripetibile.

La scomparsa di Paoli lascia così un grande vuoto, ma anche un’eredità artistica destinata a rimanere nel tempo, insieme ai ricordi personali di chi ha condiviso con lui un tratto di vita.