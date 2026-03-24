Jokic guida Denver al successo, colpo Minnesota a Boston e risultati NBA della notte
Nikola Jokic si conferma ancora una volta protagonista assoluto, trascinando i suoi Denver Nuggets alla vittoria con il punteggio di 128-112 contro i Portland Trail Blazers. Il fuoriclasse serbo mette a referto una prestazione dominante con 22 punti, 14 rimbalzi e 14 assist.
Per il centro di Denver si tratta della 28ª tripla doppia della stagione e della 192ª in tutta la carriera, numeri che continuano a consolidare il suo status tra i migliori della lega.
Importante affermazione esterna per i Minnesota Timberwolves, che sorprendono i Boston Celtics imponendosi al TD Garden con il punteggio di 102-92. Decisivo il contributo di Bones Hyland, autore di 23 punti dalla panchina. Ai Celtics non bastano i 29 punti messi a segno da Jaylen Brown.
Negli altri incontri della serata, i Sacramento Kings hanno la meglio sui Brooklyn Nets con il risultato di 126-122 in una gara combattuta tra squadre in difficoltà. I New York Knicks dominano contro i Washington Wizards, chiudendo sul 145-113, mentre i Phoenix Suns superano i Toronto Raptors con un netto 120-98.