Drops inediti al CineTeatro Don Bosco di Potenza: il 27 marzo un concerto solidale che diventa vinile

Non sarà solo un concerto. Sarà un momento che si fissa, si registra, resta.

Venerdì 27 marzo 2026, al CineTeatro Don Bosco di Potenza (ingresso ore 20:00, inizio ore 20:30), i Drops porteranno in scena un progetto nuovo, coraggioso, profondamente umano: un live interamente costruito su brani inediti che, per la prima volta, prenderanno forma davanti al pubblico e insieme al pubblico.

L’evento – “Drops Live Recording Night” – promosso e organizzato da Sinergie Lucane e Banca Monte Pruno, si inserisce nel programma del decennale dell’associazione potentina, che continua a coniugare cultura e impegno sociale.

Non a caso, parte dell’incasso della serata sarà devoluto alla Boutique Solidale di Santa Chiara, progetto nato dalla collaborazione tra Sinergie Lucane e la Parrocchia Santa Chiara: uno spazio che non si limita a distribuire indumenti, ma accoglie, ascolta e crea relazioni, restituendo dignità attraverso il coinvolgimento dell’intera comunità. A conferma di una visione che non separa mai spettacolo e responsabilità.

«Abbiamo voluto fortemente questo evento perché rappresenta ciò in cui crediamo: la cultura come spazio vivo, partecipato, capace di generare legami e lasciare tracce concrete», sottolinea la presidente di Sinergie Lucane, Paola Faggiano. «È musica che diventa esperienza condivisa e, allo stesso tempo, occasione per sostenere chi ha più bisogno».

I Drops, formazione già apprezzata per le riletture dei classici anni ’80, scelgono qui di cambiare rotta. Mettono da parte le cover e si espongono con un repertorio originale, fatto di canzoni che parlano di amicizia, solidarietà, amore e coraggio, con una scrittura senza retorica, diretta e contemporanea.

Alla guida della band il frontman Massimo Brancati, affiancato da una formazione solida e affiatata:

Voce e chitarra: Renato Pezzano

Chitarra: Lorenzo Mussuto

Basso: Gigi Vita

Pianoforte: Giovanni Montecalvo

Tastiere: Vittorio Arleo

Batteria: Antonello Ruggiero

Voci: Serena Lotito e Claudia Verdolino

La band si è già distinta in numerosi contesti regionali, ma anche fuori dai confini lucani – tra Firenze, Salerno, Campobasso e Bari – portando sul palco un’energia autentica e testi attraversati da una costante tensione verso la positività e la resilienza emotiva.

Il cuore dell’evento sta proprio nella sua natura irripetibile: ogni brano sarà registrato dal vivo per la realizzazione di un vinile ufficiale. Non una semplice incisione, ma una vera e propria “fotografia sonora” della serata.

Anche il pubblico sarà parte attiva di questo racconto: microfoni distribuiti tra platea e galleria cattureranno applausi, cori, reazioni. Chi sarà presente non assisterà soltanto, ma entrerà dentro il disco.

A completare l’esperienza, una scenografia immersiva con videowall, contenuti visivi sincronizzati ai testi, riprese professionali con più camere e uno sguardo dietro le quinte capace di restituire l’atmosfera autentica del prima e del dopo palco.

A condurre la serata sarà Enzo Restaino, divulgatore musicale, creatore del progetto social IpnoticaTv e redattore di Mescalina Magazine.

Il 27 marzo, dunque, non si tratterà soltanto di ascoltare.

Si tratterà di esserci. E di restare, incisi, dentro qualcosa che continua.