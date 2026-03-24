Detroit interrompe la serie dei Lakers, vincono Spurs e Thunder: i risultati NBA della notte
Si interrompe a nove la striscia di successi consecutivi dei Los Angeles Lakers, sconfitti 113-110 dai Detroit Pistons. La formazione di Detroit si impone grazie soprattutto ai 30 punti di Daniss Jenkins, protagonista nel finale con un contributo decisivo.
I Lakers hanno mostrato grande carattere, riuscendo a rimontare uno svantaggio di sedici punti e portandosi anche in vantaggio nelle fasi conclusive.
Tuttavia, nel momento decisivo Jenkins ha firmato altri quattro punti negli ultimi trenta secondi. Il tentativo da tre punti di Luka Doncic, autore di 32 punti, per forzare il tempo supplementare non è andato a segno.
Ottima prova anche per Austin Reaves, che chiude con 24 punti, mentre LeBron James sfiora la tripla doppia con 12 punti, 10 assist e 9 rimbalzi.
Detroit rafforza così la propria leadership nella Conference Est, mentre i Lakers restano nelle prime posizioni a Ovest.
Negli altri incontri, a Miami si impongono i San Antonio Spurs, guidati da un brillante Victor Wembanyama, autore di 26 punti nel successo 136-111 sugli Heat.
Dylan Harper e Keldon Johnson aggiungono 21 punti ciascuno, contribuendo alla sesta vittoria consecutiva della squadra texana. Buon contributo anche per Stephon Castle con 19 punti. Per Simone Fontecchio, dopo i 21 punti contro Houston, solo pochi minuti a gara ormai decisa, senza segnare.
A Philadelphia, Shai Gilgeous-Alexander realizza 22 punti nel successo agevole degli Oklahoma City Thunder contro i 76ers, battuti 123-103. I Thunder allungano la loro striscia vincente a 12 partite, approfittando delle difficoltà degli avversari, condizionati dagli infortuni.
Successi anche per Golden State, che si impone 137-131 dopo i tempi supplementari a Dallas, e per i Los Angeles Clippers, vittoriosi con un netto 129-96 contro Milwaukee. Atlanta supera Memphis 146-107, Portland domina Brooklyn 134-99 e Toronto si impone sul campo di Utah con il punteggio di 143-127.
Chicago ha la meglio su Houston 132-124, mentre Indiana torna finalmente al successo dopo sedici sconfitte consecutive, battendo Orlando 128-126.