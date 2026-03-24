Delmastro si dimette: “Mi assumo la responsabilità”

Andrea Delmastro Delle Vedove ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di sottosegretario alla Giustizia, parlando di una “leggerezza” di cui si assume pienamente la responsabilità. In una nota ha spiegato di aver sempre combattuto la criminalità con risultati concreti e di non aver commesso alcun atto scorretto, ma di aver comunque deciso di fare un passo indietro “nell’interesse della nazione” e per rispetto verso il governo e il presidente del Consiglio.

La decisione arriva dopo giorni di polemiche seguite all’esito del referendum e alle notizie emerse su una quota societaria, poi ceduta, legata alla figlia diciottenne di Mauro Caroccia. Quest’ultimo, citato in un’inchiesta collegata al boss Michele Senese, sta scontando una condanna definitiva a quattro anni per intestazione fittizia di beni con aggravante mafiosa.

Sulla vicenda l’opposizione aveva presentato interrogazioni parlamentari e chiesto l’intervento della Commissione Antimafia. Il capogruppo del M5S alla Camera, Riccardo Ricciardi, aveva inoltre annunciato la richiesta di calendarizzare una mozione per la revoca degli incarichi.

Intanto, anche Bartolozzi, finita al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni precedenti al referendum, sarebbe pronta a formalizzare le proprie dimissioni.