Addio a Gino Paoli, il ricordo commosso di Carla Bruni: “Il mondo è più vuoto senza di te”

Carla Bruni ha voluto salutare con parole cariche di emozione Gino Paoli, condividendo su Instagram un messaggio in sua memoria, scritto tra italiano e francese.

“All’improvviso tutto appare più silenzioso e malinconico senza di te”, scrive Bruni, esprimendo il senso di vuoto lasciato dalla scomparsa dell’artista. Il legame tra i due risaliva anche alla collaborazione musicale del 2009, quando incisero insieme il brano Le ciel dans ma chambre, reinterpretazione in francese della celebre canzone Il cielo in una stanza, in occasione dell’anniversario dei cinquant’anni di carriera del cantautore genovese.

Nel suo messaggio, l’ex première dame ha ricordato il talento straordinario di Paoli, ringraziandolo per la sua musica, definita senza tempo, e per la sensibilità artistica che ha saputo trasmettere attraverso le sue opere. “Le tue canzoni resteranno eterne, così come la tua poesia e la tua umanità”, ha scritto, accompagnando le parole con immagini condivise e l’audio del loro duetto.

Bruni ha poi voluto esprimere gratitudine personale per aver avuto l’opportunità di cantare insieme a lui uno dei suoi brani più iconici, dedicandogli un ultimo saluto affettuoso e rivolgendo un pensiero ai suoi cari.

Nella parte finale del post, in lingua francese, ha sottolineato come Paoli rappresenti una delle figure più importanti della musica italiana, le cui canzoni continueranno a vivere nei ricordi e nelle emozioni di intere generazioni.