Tragico incidente sul lavoro a Selvazzano Dentro: perde la vita un giovane operaio

Un giovane operaio senegalese di 22 anni ha perso la vita in un grave incidente verificatosi all’interno di un capannone industriale a Selvazzano Dentro (Padova).

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del Suem 118 e i Carabinieri per prestare assistenza e avviare le indagini. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, residente a Padova, stava tentando di rabboccare il fluido di un macchinario quando è rimasta intrappolata all’interno di un cilindro, riportando ferite incompatibili con la vita.

Un collega presente sul posto ha riportato una ferita alla mano destra nel disperato tentativo di liberare il giovane operaio.

Oltre ai rilievi dei Carabinieri, sono intervenuti anche gli ispettori dello Spisal per accertare le cause dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Le autorità competenti hanno aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica completa dei fatti e valutare eventuali responsabilità.