Streaming in Italia: “Una battaglia dopo l’altra” torna in vetta, “One Piece” raddoppia – Classifica JustWatch

La nuova classifica settimanale di JustWatch fotografa ancora una volta le preferenze del pubblico italiano, tra grandi ritorni, debutti attesissimi e titoli trainati dalla stagione dei premi. Cinema e televisione si intrecciano in una top 10 che riflette sia l’eco degli Oscar sia il successo delle produzioni più amate dal pubblico globale.

Film: il richiamo degli Oscar e grandi ritorni

Al primo posto torna Una battaglia dopo l’altra, che riconquista la vetta anche grazie al forte slancio ricevuto dalla recente stagione degli Oscar, dove ha ottenuto ben 13 nomination e 6 vittorie, inclusa quella come Miglior film. La storia segue i French 75, un ex gruppo rivoluzionario che anni dopo si ritrova costretto a fare i conti con un nemico del passato. Il risultato è un thriller crepuscolare e carico di tensione, in cui gli ideali lasciano spazio alla sopravvivenza e alla protezione di ciò che resta.

Scivola al secondo posto I peccatori, altro titolo protagonista agli Oscar con 16 nomination e 4 statuette. Il film racconta la vicenda dei gemelli Elijah ed Elias, segnati da un passato difficile e decisi a ricominciare. Il ritorno nella loro città natale, però, si trasforma presto in un incubo: un’oscura presenza li attende, dando vita a un racconto intenso che intreccia trauma, mistero e memoria.

Debutta direttamente sul podio, al terzo posto, Peaky Blinders: The Immortal Man. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, il film riporta in scena Thomas Shelby alle prese con missioni segrete in una Birmingham devastata dai bombardamenti. Un capitolo più cupo e bellico che amplia l’universo della saga, tra conflitti interiori, dinamiche familiari e lotte di potere.

Da segnalare anche la forte presenza dei titoli legati agli Oscar: oltre ai primi due classificati, compaiono in top 10 anche Weapons, che ha portato a casa una statuetta per la miglior attrice non protagonista, e Un semplice incidente, candidato come miglior film internazionale.

Serie TV: domina One Piece, tra live-action e animazione

Per quanto riguarda le serie TV, la classifica è dominata da un unico fenomeno: One Piece, presente con due versioni diverse.

Al primo posto sale il One Piece live-action, adattamento con attori in carne e ossa che continua a conquistare pubblico settimana dopo settimana. Subito dietro, al secondo posto, debutta la storica serie animata del 1999, tornata in classifica proprio grazie al rinnovato interesse generato dalla nuova versione.

La storia è quella di Monkey D. Luffy, giovane pirata che sogna di trovare il leggendario tesoro One Piece e diventare il Re dei Pirati. Un viaggio avventuroso tra mari inesplorati, nemici pericolosi e una ciurma fuori dal comune, che continua a conquistare nuove generazioni di spettatori.

Chiude il podio The Pitt, che guadagna una posizione e si piazza al terzo posto. Ambientata in un ospedale di Pittsburgh, la serie racconta la quotidianità di medici e infermieri alle prese con emergenze continue, carenze strutturali e pressioni burocratiche. Un medical drama realistico e intenso, capace di alternare momenti di grande tensione a storie personali profonde.

Tendenze della settimana

La classifica evidenzia alcune tendenze chiare: da un lato, l’impatto sempre forte degli Oscar sulle scelte del pubblico; dall’altro, il potere delle grandi saghe e degli adattamenti, capaci di riportare in auge anche titoli storici. Tra cinema d’autore e intrattenimento seriale, gli spettatori italiani confermano un gusto variegato, ma sempre attento alla qualità e alle storie coinvolgenti.

Classifica top film e serie tv

Questa settimana JustWatch propone i seguenti contenuti esclusivi: