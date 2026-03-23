Referendum, Meloni: “Gli italiani hanno deciso, andremo avanti con responsabilità”

“Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione”. Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l’esito del referendum attraverso un videomessaggio pubblicato sui social.

La premier ha ribadito la posizione del governo dopo il voto, sottolineando la volontà di proseguire nell’azione politica: “Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia”.

Un messaggio improntato alla continuità e al riconoscimento del responso delle urne, che arriva al termine di una consultazione che ha coinvolto milioni di cittadini e acceso il dibattito politico nel Paese.