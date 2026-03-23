POLITICA

Referendum, Meloni: “Gli italiani hanno deciso, andremo avanti con responsabilità”

Foto di redazione redazione23/03/2026
Italy's Prime Minister Giorgia Meloni releases a media statement at the end of a bilateral meeting with Austria's Chancellor Karl Nehammer at Chigi Palace in Rome, Italy, 02 May 2023. Nehammer is in Italy on an official visit. ANSA/FABIO FRUSTACI

“Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione”. Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l’esito del referendum attraverso un videomessaggio pubblicato sui social.

La premier ha ribadito la posizione del governo dopo il voto, sottolineando la volontà di proseguire nell’azione politica: “Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia”.

Un messaggio improntato alla continuità e al riconoscimento del responso delle urne, che arriva al termine di una consultazione che ha coinvolto milioni di cittadini e acceso il dibattito politico nel Paese.

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