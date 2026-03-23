Referendum costituzionale sulla giustizia, affluenza in Basilicata sotto la media nazionale
Si attesta al di sotto della media nazionale l’affluenza alle urne in Basilicata per il referendum costituzionale sulla giustizia. Alle ore 23.00, infatti, ha votato il 39,88% degli aventi diritto nella regione, contro una media italiana che supera di poco il 45%.
Sono quasi 433 mila i cittadini lucani chiamati a esprimersi su un tema centrale per l’assetto istituzionale del Paese. Tuttavia, i dati evidenziano una partecipazione più contenuta rispetto al resto d’Italia, confermando una tendenza già osservata in altre consultazioni referendarie.
Il divario tra Basilicata e media nazionale potrebbe essere legato a diversi fattori, tra cui il minore coinvolgimento percepito su tematiche costituzionali e una generale disaffezione verso gli strumenti di democrazia diretta.
Resta ora da vedere se nelle prossime rilevazioni l’affluenza registrerà un incremento significativo o se il dato finale confermerà una partecipazione complessivamente più bassa nella regione rispetto al quadro nazionale.