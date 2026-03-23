CRONACA

Referendum costituzionale sulla giustizia, affluenza in Basilicata sotto la media nazionale

Foto di Redazione Redazione23/03/2026

Si attesta al di sotto della media nazionale l’affluenza alle urne in Basilicata per il referendum costituzionale sulla giustizia. Alle ore 23.00, infatti, ha votato il 39,88% degli aventi diritto nella regione, contro una media italiana che supera di poco il 45%.

Sono quasi 433 mila i cittadini lucani chiamati a esprimersi su un tema centrale per l’assetto istituzionale del Paese. Tuttavia, i dati evidenziano una partecipazione più contenuta rispetto al resto d’Italia, confermando una tendenza già osservata in altre consultazioni referendarie.

Il divario tra Basilicata e media nazionale potrebbe essere legato a diversi fattori, tra cui il minore coinvolgimento percepito su tematiche costituzionali e una generale disaffezione verso gli strumenti di democrazia diretta.

Resta ora da vedere se nelle prossime rilevazioni l’affluenza registrerà un incremento significativo o se il dato finale confermerà una partecipazione complessivamente più bassa nella regione rispetto al quadro nazionale.

Foto di Redazione Redazione23/03/2026
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