Primavera jazz nella Locride: a Roccella Jonica la “Spring Edition” di Rumori Mediterranei

La primavera si apre a ritmo di jazz nella Locride con un appuntamento speciale: dal 27 al 29 marzo Roccella Jonica ospita un’edizione straordinaria di Roccella Jazz Rumori Mediterranei, storica rassegna che per la prima volta in oltre quarant’anni propone una versione primaverile.

La manifestazione, battezzata “Spring Edition”, si svolgerà nello scenario suggestivo dell’Ex Convento dei Minimi, recentemente ristrutturato, con tre serate a ingresso gratuito e inizio alle 18.30, dedicate alla musica di alta qualità.

Promossa dal Comune guidato dal sindaco Vittorio Zito, questa edizione speciale conferma il ruolo centrale di Roccella Jonica nel panorama jazzistico italiano. Da quasi cinquant’anni, infatti, la cittadina calabrese rappresenta un punto d’incontro tra culture, linguaggi e storie diverse, unite dalla forza universale del jazz, capace di superare confini e creare dialogo.

Ad aprire la rassegna sarà la RoccellArkestra con il progetto “Resetmode”, diretto da Mirko Onofrio, anche direttore artistico del festival. Sul palco una formazione di 13 elementi, arricchita dalla partecipazione di Andrea Glockner e Matteo Paggi, per un concerto che vuole segnare una ripartenza artistica e simbolica.

Seguirà la Marco Zurzolo Band con “Il suono della città”, un viaggio musicale che prende le mosse da Napoli per esplorare sonorità e influenze senza confini.

A chiudere la rassegna sarà il Chiara Civello Quintet guidato da Chiara Civello. Il progetto, evoluzione dell’esperienza acustica in trio, si arricchisce della presenza di Stefano Costanzo alle percussioni e Simone Alessandrini. Il concerto proporrà un percorso sonoro che intreccia improvvisazione, canzone ed elementi elettronici, con la voce dell’artista al centro di atmosfere in continua trasformazione.

Un appuntamento che unisce tradizione e innovazione, confermando ancora una volta Roccella Jonica come uno dei luoghi simbolo del jazz in Italia.