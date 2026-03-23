Presentazione progetto “Cibo Senza Frontiere”

Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 10.30, presso il monastero di Sant’Antonio a Rivello, si terrà l’evento di presentazione ufficiale e il kick-off meeting di “Cibo Senza Frontiere: conoscersi attraverso i sapori”.

Il progetto è guidato dal Gal “La Cittadella del Sapere” in qualità di beneficiario e capofila e mira a valorizzare l’area “Lagonegrese – Alto Sinni – Val Sarmento – Mercure – Pollino” attraverso la creazione di una rete stabile tra produttori locali e partner internazionali.

L’operazione – si legge in una nota diffusa dal Gal “La Cittadella dei Sapere” – punta a celebrare la diversità culturale e promuovere l’integrazione attraverso il cibo, la musica e le tradizioni.

Tra i risultati attesi figurano la crescita economica con un incremento per le produzioni locali e lo scambio di prodotti a livello europeo, il rafforzamento del Made in Italy in sinergia con la candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco e lo sviluppo di modelli per la destagionalizzazione dei flussi turistici e la valorizzazione della slow economy.

Le attività si svolgeranno presso la Casa Internazionale della Dieta Mediterranea del Comune di Rivello presso il monastero di S. Antonio.

L’incontro di mercoledì sarà aperto dai saluti di Franco Altieri, sindaco di Rivello, e Franco Muscolino, presidente del Gal. Seguiranno gli interventi tecnici di Giuseppe Paternò (Forcopim), Tiziana Fedele e Rosa Messuti (Gal “La Cittadella del Sapere”).

Il cronoprogramma delle attività prevede azioni concrete per dare massima visibilità al territorio, un educational dedicato a giornalisti, blogger e influencer nazionali e internazionali; la partecipazione a fiere di settore e organizzazione di study visit presso i partner esteri e la creazione di un sito web promozionale, mappe interattive e un piano di social media marketing dedicato.

Prevista la partecipazione di un totale di venti rappresentanti dei GAL partner provenienti da Portogallo, Slovenia, Croazia, Lettonia e Romania, a testimonianza della natura transnazionale del network di cooperazione che si intende costruire.

Il progetto vede la partecipazione del Gal “La Cittadella del Sapere” in qualità di soggetto capofila e di partner in qualità di Gal della Pesca e dell’Acquacultura.

L’iniziativa è stata presentata all’ Exchange of Experiences “LEADER Cooperation” che si è tenuto in il 3 e 4 marzo 2026 in Spagna, a Segovia, con un ottimo successo.