Il Conservatorio di Matera presenta il “Concerto di Primavera” | Mercoledi 25 marzo 2026, ore 19.30

Sarà l’Auditorium “R. Gervasio” ad accogliere, mercoledì 25 marzo alle ore 19.30, il Concerto di Primavera dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Egidio Romualdo Duni” di Matera, appuntamento ormai centrale nella programmazione artistica dell’Istituzione.

Il concerto rappresenta non solo un momento di restituzione pubblica del lavoro svolto all’interno delle classi, ma anche un’occasione di incontro tra formazione e produzione artistica, nel segno della qualità e della valorizzazione dei giovani talenti.

Protagonisti della serata saranno infatti gli allievi della classe di Direzione d’Orchestra del M° Mattia Rondelli – Gianluigi Borrelli, Nicola Curzio, Graziano Leserri e Ottavio Omerino – impegnati alla guida dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio.

Il programma propone un raffinato percorso tra Otto e Novecento, con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Martucci, Marco Enrico Bossi e Ferruccio Busoni: autori che, pur nella diversità dei linguaggi, restituiscono un affresco ricco e articolato della tradizione musicale europea, tra classicismo, romanticismo e prime aperture verso la modernità.

«Questo concerto – sottolinea il Direttore del Conservatorio, il M° Carmine Antonio Catenazzo – rappresenta un momento fondamentale nel percorso di alta formazione dei nostri studenti. La direzione d’orchestra è disciplina complessa, che richiede competenze tecniche, consapevolezza analitica e maturità interpretativa: poter lavorare con un’orchestra sinfonica e confrontarsi con il pubblico significa completare un ciclo formativo di grande valore, nel quale studio e pratica si fondono in un’esperienza artistica concreta e altamente qualificante».

Accanto alla dimensione didattica, l’evento assume anche un significato istituzionale e simbolico per la città di Matera. «Questo appuntamento – dichiara il Presidente del Conservatorio, Michele Niglio – si colloca in un momento particolarmente significativo per la nostra comunità, coincidendo con l’avvio dell’anno che vede Matera Capitale del Mediterraneo per la Cultura e per il Dialogo.

In questo contesto, il Conservatorio “Duni” rinnova il proprio impegno a offrire un contributo pieno, autorevole e continuo, esercitando fino in fondo la propria responsabilità istituzionale nella promozione della cultura musicale e nella costruzione di spazi di dialogo e crescita condivisa».

Il Concerto di Primavera si conferma così come un evento capace di coniugare didattica, produzione artistica e missione culturale, offrendo al pubblico un’esperienza musicale di alto profilo e uno sguardo concreto sul futuro della musica.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.